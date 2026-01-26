Любопитно:

Окончателно: ЕС забрани руския газ, България с особено гласуване

26 януари 2026, 13:25 часа 217 прочитания 0 коментара
Окончателно: ЕС забрани руския газ, България с особено гласуване

Европейският съюз ЕС даде днес окончателното си одобрение на плана за забрана на вноса на руски газ до края на 2027 г., с което мярката може да влезе в сила като закон. Това превръща в правно обвързващ ангажимент намерението на ЕС да прекъсне енергийните връзки с бившия си основен доставчик на природен газ – почти четири години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година.

България се въздържа

Министрите на държавите членки одобриха закона на среща в Брюксел, въпреки че Словакия и Унгария гласуваха "против“, а България гласува "въздържал се“.

Още: Официално: ЕС спира постепенно вноса на руски газ, готви се забрана и за петрола

Освен, че гласува против, Унгария обяви, че ще сезира Съда на Европейския съюз по въпроса.

Забраната е структурирана така, че да може да бъде приета с квалифицирано мнозинство, което да позволи преодоляване на възраженията на отделни страни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Съгласно договореното ЕС ще прекрати вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г., а доставките на руски газ по тръбопроводи ще бъдат спрени до 30 септември 2027 г. Законодателството предвижда възможност този срок да бъде удължен най-късно до 1 ноември 2027 г., ако дадена държава срещне затруднения при запълването на газовите си хранилища с доставки от неруски източници преди началото на зимния отоплителен сезон.

Още: Забраната за руския газ в ЕС: Специални ограничения за вноса от "Боташ" и "Турски поток" в България

Солени глоби при неспазване

При неспазване на изискванията компаниите могат да бъдат санкционирани с глоби в размер до 3,5 на сто от общия им годишен оборот. Това е повече от глобата за антимонополни нарушения в ЕС, която е 1% от оборота.

Преди началото на войната в Украйна Русия осигуряваше над 40 процента от потребявания в Европейския съюз природен газ. По последни налични данни на ЕС този дял е намалял до около 13 процента през 2025 година.

През миналия месец петте най-големи вносители на енергия в Европейския съюз са изразходвали общо около 1,4 млрд. евро (1,66 млрд. долара) за руски енергийни ресурси, основно природен газ и втечнен природен газ, показват данни на неправителствената организация „Център за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух“. Най-големият купувач е била Унгария, следвана от Франция и Белгия.

Новото европейско законодателство забранява на компаниите да подписват нови договори за доставка на руски газ и задължава фирмите със съществуващи договори да ги прекратят, за да се съобразят с наложената забрана.

За действащите договори е предвиден поетапен график. Вносът по краткосрочни договори, подписани преди 17 юни 2025 г., ще бъде забранен от 25 април 2026 г. за втечнен природен газ и от 17 юни 2026 г. за газ по тръбопроводи. Дългосрочните договори ще трябва да бъдат прекратени най-късно до окончателните крайни срокове, заложени в закона.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Европейски съюз Русия природен газ руски газ забрана руски газ
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес