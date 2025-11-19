БСК: От някои сектори имат интерес от повече неработни дни по Нова година

Правителството реши 31 декември 2024 г. и 2 януари 2025 г. да бъдат неработни дни заради преминаването към еврото от 1 януари. В предаването „Лице в лице“ по bTV трудовият юрист от Българската стопанска камара Жасмина Саръиванова разясни какво стои зад това решение и какви последици очаква бизнесът. По думите ѝ разговорите за тези два дни са водени „не само с Министерство на финансите, но и с други институции, както и със социалните партньори в рамките на Комисията по труда към Тристранния съвет“.

„Да, действително мотивът беше потвърден както от представителите на институциите, така и от Асоциацията на българските банки, които потвърдиха, че тези два неработни дни ще бъдат добре дошли за плавния преход от лев към евро“, заяви Иванова. Тя припомни и че решението е залегнало още в меморандума за еврото, подписан между правителството и социалните партньори.

На въпрос защо е необходимо това да бъдат именно официално неработни дни, Иванова обясни: „Преценихме, че това ще бъде добре за цялото общество. За разлика от Хърватия, където дните около приемането на еврото съвпаднаха със събота и неделя, българският случай не е такъв. Затова беше взето решение за два допълнителни неработни дни.“

"Ако първите дни от новата година бъдат работни, много от хората директно ще отидат в банковите клонове, за да сменят левове с евро и ще стане едно стълпотворение. Най-вероятно ще има технически сривове, ще има опашки. Ако имаме почивни дни, операциите ще бъдат малко по-олекотени. Чисто психологически ще бъдат олекотени хората", заяви Саръиванова.

Според нея много работещи така или иначе ползват отпуск около празниците, а за непрекъсваемите производства ще са нужни добри графици, за да се избегне прекомерен извънреден труд. Работодателите в сектори, които не могат да спрат работа, ще трябва да заплатят на служителите допълнително възнаграждение.

„Става дума за неработни дни, а не за официални празници. Доплащането е 75% върху дневното възнаграждение“, уточни Иванова. Тя обаче подчерта, че до момента членовете на Българската стопанска камара не са заявили притеснения по този въпрос. „Тези, които са от сектора на хотелиерството, ресторантьорството, услугите, транспортните фирми – те всъщност имат интерес от тези неработни дни“, допълни тя. Основните казуси, които решението цели да избегне, са технически. „До последния час на 31 декември банкоматите ще пускат левове. От първи януари вече трябва да започнат с евро", обясни тя. Въпреки че подготовката по алгоритми е направена, „тези неща не могат да бъдат извършени предварително“ и голяма част от системите ще трябва да сработят „на момента“.

