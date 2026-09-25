Онлайн бутон за отказване на поръчка вече ще е задължителен за електронните магазини

Заради промени в Закона за защита на потребителите новият бутон „Откажи се от договора“ вече е задължителен за електронните магазини. Тази функционалност ще улесни технически процеса по упражняването на съществуващото старо право на потребителя да се откаже до 14 дни от договор, сключен през интернет, което обаче поставя един много важен въпрос - какво следва за потребителя, когато реши да върне онлайн покупка и натисне новия бутон "Откажи се от договора".

Електронните магазини вече са задължени да осигурят видима и достъпна функция за отказ от сключения от разстояние договор с цел улесняване на потребителя да упражни това свое законно право. Това гласят влезлите в сила промени в Закона за защита на потребителите (обн. в Държавен вестник, бр. 87/24.09.2026 г.).

При упражняване правото на отказ от онлайн покупки потребителите да се информират предварително за условията и за евентуално дължими суми. Това напомнят от "Ние, потребителите" и обръщат внимание, че най-често куриерските такси за връщането на стоките са за сметка на потребителя, освен ако търговецът не е пропуснал предварително да го информира за това или изрично не е записал, че той ги поема.

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Улеснено право

„Законът ни дава поне 14 дни, в които да се откажем от покупка през интернет, без да дължим никакво обяснение на търговеца. Презумпцията на законодателя е да имаме възможност да се запознаем с характеристиките на продукта така, както бихме направили във физически обект – да пипнем продукта, да го изпробваме, да усетим материята, да видим реалния цвят. Нещо, което електронният магазин не може да ни осигури. Но тази възможност невинаги е изцяло за сметка на търговеца. И това е рискът, който потребителят поема - когато може да се наложи да плати разходите по връщането. Търговецът пък следва да е наясно, че когато изпраща своите продукти, клиентът може да се откаже от покупката. Това е рискът, който той поема“, разяснява Габриела Руменова.

Информацията относно разходите при упражнено право на отказ се предоставя задължително преди сключването на договора, на български език, чрез стандартните указания, съгласно Приложение 7 към Закона за защита на потребителите. Тя е неразделна част от договора и не може да бъде променяна, освен ако страните по него изрично уговорят друго. Тежестта за доказване, че тази информация е предоставена навреме и в пълнота е на търговеца. Ако поради естеството си стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата, се посочват разходите за връщането им.

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В общия случай с натискането на бутона „поръчай“ при наличието на недвусмислена формулировка, че поръчката води до задължение за плащане от страна на потребителя, се счита че сте обвързани с договор за покупка с всички последствия от това, в някои случаи дори – заплащане на куриерските такси по връщането на пратката. Ако обаче търговецът не е изпълнил законовото си задължение да осигури този бутон със съответната информация, потребителят не е обвързан с договора – съответно не дължи никакви разходи.

Те са за сметка на търговеца. Изключение може да правят случаите, в които потребителят изрично е избрал доставянето на стоките да стане по начин, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца. Тогава търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставката.