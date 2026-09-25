Обратно в ритъм с Yettel: 5 HUAWEI устройства за по-лесен старт на есента

Смартчасовници и безжични слушалки HUAWEI на специални цени през септември - за работа, движение и повече комфорт всеки ден

Краят на лятото винаги идва по-бързо, отколкото ни се иска. Септември връща срещите, тренировките и по-плътния дневен график. Това е добър момент да подредим отново ежедневието си. Смартчасовникът може да помогне с движението и организацията, а подходящите слушалки – с разговорите, концентрацията и времето в движение.

До 30 септември 2026 г. Yettel предлага избрани смартчасовници и безжични слушалки HUAWEI на специални промоционални условия в брой или на 24-месечен лизинг. Селекцията включва пет устройства, които отговарят на всеки ритъм от есенното ежедневие - важните бизнес разговори, динамичните тренировки или за моментите на уединение с хубава музика. Те са съвместими със смартфони с iOS и Android, така че могат лесно да се впишат в ежедневието независимо от използваната мобилна платформа.

Кой смартчасовник е подходящ, ако след работния ден е време за тренировка?

За много хора септември означава „обратно на работа“, но и „обратно към тренировките“. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro е най-спортно ориентираният модел в селекцията. Часовникът е едновременно тънък и лек – корпусът е с дебелина 9,5 мм, а теглото без каишката е около 30,4 грама, така че може да остане на китката през целия ден - по време на работа, тренировка, разходка и сън.

Яркият AMOLED дисплей се вижда добре и навън, а стъклото от сапфирен кристал и рамката от титаниева сплав добавят устойчивост при активно ежедневие. За тренировки на открито часовникът разполага с двулентова GNSS система и прецизно позициониране, а сред спортните режими има бягане, голф и дори свободно гмуркане до 40 метра. Сред специалните възможности на модела е опцията за плащане на ПОС терминал с вградения NFC чип.

Максималният живот на батерията достига до 10 дни при лека употреба. Това означава, че не е нужно всяка вечер към телефона и лаптопа да добавяме още едно устройство за зареждане.

През септември Yettel предлага HUAWEI WATCH FIT 5 Pro за 284.99 евро в брой или на 24-месечен лизинг без план за 14,99 евро на месец.

HUAWEI WATCH FIT 5 - лек помощник за активното ежедневие

За хората, които не се нуждаят от всички спортни възможности на Pro версията, HUAWEI WATCH FIT 5 е по-лек вариант за ежедневна активност, известия и тренировки. Моделът запазва много от ключовите качества на серията в по-достъпна конфигурация. Корпусът е изработен от алуминиева сплав, тежи едва около 27 грама без каишката и е с дебелина 9,5 мм. Големият 1,82-инчов AMOLED дисплей е достатъчно ярък за бърз поглед към съобщения, тренировки и дневната активност, включително навън.

Вграденият микрофон и говорител позволяват разговори през свързания смартфон. Часовникът има собствена GNSS система, така че може да следи тренировки навън, без да разчита изцяло на GPS на телефона. При типична употреба батерията издържа до 7 дни, а максималната автономия достига до 10 дни при лека употреба според HUAWEI. Десет минути зареждане могат да осигурят енергия за цял ден според лабораторните тестове на производителя.

Това прави WATCH FIT 5 практичен часовник за връщането към по-динамичното ежедневие. През септември моделът се предлага от Yettel за 184.99 евро или на 24-месечен лизинг без план за 9,99 евро на месец.

Търсите класическа визия, без да се отказвате от функционалностите на смартчасовника?

HUAWEI WATCH 5 42 mm е за хората, които искат часовникът им да изглежда естествено с риза или сако, без да се отказват от удобствата на смарт устройството. Класическият кръгъл дизайн, корпусът от висококачествена неръждаема стомана и изчистеното излъчване го правят подходящ както за работния ден и срещи, така и за по-официални поводи. eSIM поддръжката позволява разговори и свързаност, дори и когато телефонът не е подръка. Батерията издържа до три дни при типична употреба в стандартен режим и до седем дни в енергоспестяващ.

Серията WATCH 5 показва колко повече роли може да има смартчасовникът днес - от проследяване на активността до разговори и организация на ежедневието. В септемврийската кампания на Yettel различните варианти на WATCH 5 LTE се предлагат с 50 евро отстъпка. Така например HUAWEI WATCH 5 LTE 42 mm Green може да бъде закупен за 284,99 евро, а версията White – за 294,99 евро. Офертите са валидни до края на септември или до изчерпване на количествата.

HUAWEI FreeArc - за музика и разговори, без да се изолираме от средата

Работният ден рядко преминава само зад бюрото – той включва придвижване из града, срещи, динамични разговори и тренировки. Именно за този активен ритъм са създадени HUAWEI FreeArc – open-ear слушалки с удобна конструкция тип „кука“ около ухото. Вместо да изолират ушния канал, те го оставят отворен, за да чувате случващото се наоколо. Това е голямо предимство при ходене, спорт на открито или работа в офис, където искате да останете на разположение за колегите си.

Конструкцията разчита на три опорни точки за стабилно прилягане, а всяка слушалка тежи едва 8,9 грама. Отворената конструкция е комбинирана с технология за плътен и ясен звук, а стабилното прилягане и защитата IP57 ги правят подходящи и за тренировки. FreeArc поддържат едновременно свързване с две устройства (например лаптоп и смартфон) и предлагат до 28 часа обща автономия с калъфа за зареждане.

През септември FreeArc в цветовете Black, Green и Grey се предлагат с 20 евро отстъпка – за 84,99 евро или на лизинг за 4,49 евро/месец.

Кои слушалки са подходящи за шумна офис среда или пътуване в градския транспорт?

В ежедневието често сме съпътствани и от моменти, в които искаме да сме сами с мислите си – претъпкан градски транспорт, шумно кафене, оживена офис среда или полет със самолет. В тези ситуации най-ценното качество на слушалките е способността им да изолират излишния шум. Подходящ избор за тези моменти са HUAWEI FreeBuds Pro 4.

Слушалките предлагат интелигентно активно шумопотискане и режим на прозрачност. Това позволява да избирате спрямо средата дали да ограничите околния шум или да чувате повече от случващото се около вас. За максимално удобство в работна среда е предвидено едновременно свързване към две Bluetooth устройства - например лаптоп и смартфон - за бързо превключване между онлайн срещи и входящи обаждания. Система от три микрофона и сензор с костна проводимост във всяка слушалка помага гласът да се чува по-ясно дори при силен околен шум. Моделът има IP54 защита от прах и пръски, а общата автономия с кутията за зареждане достига до 33 часа (при изключено активно шумопотискане).

През септември HUAWEI FreeBuds Pro 4 се предлагат с една от най-големите отстъпки в кампанията – на цена от 144,99 евро вместо 184,99 евро или на промоционален лизинг за 7,99 евро/месец за 2 години.

Не просто обратно на работа, а обратно към собствения ритъм

Фразата „обратно на работа“ често звучи като край на лятното безгрижие, но септември не е просто месец за връщане в офиса. Това е идеалният момент да подредим ежедневието си – да възстановим спортните си навици, да организираме времето си и да намерим баланс между градското движение, разговорите и личния си комфорт.

Всеки смартчасовник, закупен от Yettel, идва с 3-годишна гаранция вместо стандартните 2 години, както и достъп до сертифициран сервиз. Всичко това е част от пакета от услуги „Смартфон Вселена“, който покрива целия жизнен цикъл на устройствата. Той включва още възможност за застраховка „Смартфон протект+“, експертна диагностика, ремонт с оригинални части, гъвкаво плащане чрез„Смарт лизинг“ и програмата „Рециклирай и спести“, която дава отстъпка за ново устройство срещу предаване на старо. В зависимост от избрания абонаментен план потребителите могат да се възползват и от допълнителна отстъпка до 50 евро за смартчасовник.