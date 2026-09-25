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"Когато децата ме питат какво е "картел", ще им покажа това": Възмущение срещу държавната хватка около таксиметровия бранш

25 септември 2026, 10:29 часа 665 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Когато децата ме питат какво е "картел", ще им покажа това": Възмущение срещу държавната хватка около таксиметровия бранш

Държавата налага административно минимални цени и никой предприемач не може да предложи по-ниски тарифи. Това е дефиниция за картел. Около това мнение се обявиха експерти след последните решения, касаещи таксиметровия бранш.

В Комисията по транспорт и съобщения към Народното събрание не беше подкрепено предложението за допускане на таксиметровите автомобили до бус лентите, като същевременно Столичният общински съвет прие актуализация на минималните и максималните таксиметрови тарифи в размер на 5,3%, въпреки възраженията на представителите на бранша относно изчисляването на горивния компонент и настояването за коректно прилагане на приетата методика.

"Типичен картел"

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"Когато децата ми ме попитат какво е "картел", ще им покажа това. Типичен пример как държавата (в лицето на СОС) налага административно минимални цени и аз като предприемач не мога да предложа по-ниски тарифи. За капак, същата тази държава се грижи този бранш да няма конкуренция в лицето на Uber и други подобни компании", коментира финансовият експерт Стойне Василев.

Според него единствената реална сила е в нашите ръце на клиенти. "Аз от години не ползвам таксита и ако повече хора спрат да ползват техните услуги, ще има истинска промяна", заяви той.

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"Държавата буквално забранява да имат каквато и да било технологична конкуренция и затваря вратата пред компании, които работят в целия свят. Само и само, за да защити тоя бранш. Общината от години на практика е нулирала вътрешната им конкуренция, задавайки им МИНИМАЛНИ ЦЕНИ, на които да возят. Ако мислиш, че можеш да предоставиш добра услуга на по-добра цена - ми не може. В продължение на години дотирахме половината им финансови ангажименти към хазните и на София, и на държавата, а всеки човек в Чирпан - например - субсидираше през данъците си моето возене с такси в София. Сега ще им падне акцизът върху газта и метана. Услугата им, в масовия случай, е пародия на таксиметрова услуга. Но накрая "таксиметровият бранш се чувствал излъган, предаден и ощетен." Данък свръхпечалба за вас, приятелчета!", написа журналистът и икономически анализатор Йордан Бързаков.

"Тъй като през последните дни много се спекулира относно картели и монополи, не към точните адресати, ето ви един типичен картел - таксиметровия картел на Столична община. СОС за поредна година налага административна забрана за извършване на таксиметрова услуга под определена цена", съгласи се и икономистът Михаил Кръстев, член на Съвета по икономически и публични политики.

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"Вие сте лицензиран таксиметров шофьор, искате да предложите на клиентите си услуга на цена по-ниска от големите таксиметрови компании? Съжалявам, нямате право. Принуден сте да извършвате услугата си на същата цена като тях, по ирония наречена минимална цена, а всъщност единствена такава (с малки бутикови изключения). Нещо повече, повишението на ЕДИНСТВЕНАТА цена идва на фона на национални облекчения в цената на пропан-бутан през освобождаване от акциз, което пряко намалява разхода на почти всички таксиметрови услуги. В същото време картела е подсигурен и срещу евентуална конкуренция през забраната за опериране на платформи като Uber, Lyft или Bolt, които (любимият аргумент на всички) си оперират в повечето европейски държави", добави той.

"Наглостта на картела на Столична община достигна дотам, че имаше предложение частен бизнес, какъвто са такситата, да бъдат изравнени като статут на градския транспорт, допуснати в буслентите. Поне тази идва беше стопирана на национално ниво. Та толкова за картелите и монополите, за пореден път гледаме не където трябва", категоричен е Кръстев.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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