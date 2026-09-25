Нов акциз за мощни коли е рекет и удар по сигурността, алармират от ИПБ

Предложеният от Министерството на финансите нов акциз върху автомобилите с мощност над 340 конски сили, който трябва да влезе в сила от 2027 г., е фискален произвол и институционален абсурд. Около тази позиция се обединиха от Института за пътна безопасност (ИПБ), откъдето настояват за незабавно оттегляне на спорния проект. Според експертите, докато държавата планира фиксирани такси между 5 000 и 10 000 евро за гражданите, през митническите и данъчните вратички ежегодно изтичат стотици милиони левове от организирани сиви схеми.

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От организацията посочват, че налогът носи сериозни дефекти и удар върху сигурността, тъй като съвременните електромобили, хибриди и високотехнологични семейни коли надхвърлят прага от 250 киловата заради спецификата на задвижването си, без да са лукс. Така държавата блокира навлизането на автомобили с последно поколение системи за активна безопасност и обрича хората да карат стари коли.

Формулата е определена като абсурдна и регресивна, защото за употребяван автомобил на 10 години за 12 000 евро акцизът от над 5 000 евро представлява над 42% от стойността му, докато за нов луксозен автомобил за четвърт милион същият налог е едва 4.6%.

На този фон от ИПБ алармират, че НАП и Агенция „Митници“ безучастно наблюдават милионни измами. Сред тях са схемата „Ротердам“ с внос без авансов ДДС през европейски пристанища, използването на фиктивни емигранти с подставени лица за безмитен внос на луксозни коли, както и схемата „Тотална щета“ с подправяне на документи за несъществуващи повреди с цел изкуствено сваляне на данъчната основа.

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От Института настояват за незабавно оттегляне на проекта за акцизно облагане и изграждане на единен дигитален контролен контур между Митниците, НАП и КАТ за автоматична проверка на плащанията преди първоначална регистрация. Според експертите пътната безопасност и фискалната справедливост изискват реално управление на риска и контрол, а не механични забрани и изземване на средства от гражданите.