Кабинетът "Радев":

Нов акциз за мощни коли е рекет и удар по сигурността, алармират от ИПБ

25 септември 2026, 10:41 часа 535 прочитания 1 коментар
Снимка: Envato
Нов акциз за мощни коли е рекет и удар по сигурността, алармират от ИПБ

Предложеният от Министерството на финансите нов акциз върху автомобилите с мощност над 340 конски сили, който трябва да влезе в сила от 2027 г., е фискален произвол и институционален абсурд. Около тази позиция се обединиха от Института за пътна безопасност (ИПБ), откъдето настояват за незабавно оттегляне на спорния проект. Според експертите, докато държавата планира фиксирани такси между 5 000 и 10 000 евро за гражданите, през митническите и данъчните вратички ежегодно изтичат стотици милиони левове от организирани сиви схеми.

ОЩЕ: АПИ опроверга властта: Няма европейско изискване за тол такси за леките коли от 2030 г.

От организацията посочват, че налогът носи сериозни дефекти и удар върху сигурността, тъй като съвременните електромобили, хибриди и високотехнологични семейни коли надхвърлят прага от 250 киловата заради спецификата на задвижването си, без да са лукс. Така държавата блокира навлизането на автомобили с последно поколение системи за активна безопасност и обрича хората да карат стари коли.

Формулата е определена като абсурдна и регресивна, защото за употребяван автомобил на 10 години за 12 000 евро акцизът от над 5 000 евро представлява над 42% от стойността му, докато за нов луксозен автомобил за четвърт милион същият налог е едва 4.6%.

На този фон от ИПБ алармират, че НАП и Агенция „Митници“ безучастно наблюдават милионни измами. Сред тях са схемата „Ротердам“ с внос без авансов ДДС през европейски пристанища, използването на фиктивни емигранти с подставени лица за безмитен внос на луксозни коли, както и схемата „Тотална щета“ с подправяне на документи за несъществуващи повреди с цел изкуствено сваляне на данъчната основа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Няма да спаси нито един човешки живот": ИПБ с остра критика към новия план за пътна безопасност

От Института настояват за незабавно оттегляне на проекта за акцизно облагане и изграждане на единен дигитален контролен контур между Митниците, НАП и КАТ за автоматична проверка на плащанията преди първоначална регистрация. Според експертите пътната безопасност и фискалната справедливост изискват реално управление на риска и контрол, а не механични забрани и изземване на средства от гражданите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
кола Акциз автомобил НАП ИПБ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес