Войната в Иран::

Израел си направи списък кой не слуша Нетаняху в ООН и уязви Иран с творение на Мъск (ВИДЕО)

25 септември 2026, 10:28 часа 797 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Израел си направи списък кой не слуша Нетаняху в ООН и уязви Иран с творение на Мъск (ВИДЕО)

Фактът, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е издирван официално от Международния наказателен съд в Хага със заповед за арест по обвинения във военни престъпления в Ивицата Газа (основното – че е използвал глад като оръжие срещу цивилни), определено оказа много сериозно влияние на Общото събрание на ООН. Един куп делегации напуснаха, когато Нетаняху произнесе речта си – а израелски представител тръгна в залата и записваше кой си е тръгнал, интересно защо точно и какво ще направи Тел Авив с решилите да излязат - Още: Кметът на Ню Йорк към Нетаняху: Никаква лъжа няма да отмени заповедта за арест

Още един любопитен щрих от поведението на израелската делегация – неин представител отиде при иранската делегация и ѝ предложи терминал на Starlink, за да може да го занесе в Иран и чрез него иранците да се борят за смяна на режима – т.е. да имат достъп до Интернет, но с тези терминали може да се направляват още и дронове. Starlink е част от бизнес империята на милиардера Илон Мъск:

Турция пак начело срещу Нетаняху и Израел

Същевременно представител на турската делегация отговори на Нетаняху и обвиненията му към Турция, че стои срещу Израел. "Фактът, че много делегации напуснаха залата по време на речта на израелския премиер, не е незначителен жест. Това е категорично дипломатическо осъждане. Посланието е безпогрешно. Думите му са дискредитирани. Политиките му са отхвърлени, а изолацията му се задълбочава - ОЩЕ: Бенямин Нетаняху пред ООН: Ако не бях атакувал Иран, всички щяхме да сме мъртви

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Международната общност не толерира и не иска да слуша морално банкрутирал лидер, срещу когото има заповед за арест за военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Неговите измислици са отчаяни. Кухи опити да се прикрие геноцидът на Израел в Газа и безмилостната му агресия на Западния бряг, Ливан, Сирия и отвъд него. Никаква пропаганда не може да заличи истината. Хиляди цивилни са били изклани, домове и болници са сринати до основи, училища са били умишлено атакувани, а хуманитарна помощ е била възпрепятствана. Това са престъпления, които няма да бъдат забравени, нито простени".

Още: Десетки арестувани на протест срещу Нетаняху в Ню Йорк (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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