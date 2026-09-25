Израел си направи списък кой не слуша Нетаняху в ООН и уязви Иран с творение на Мъск (ВИДЕО)

Фактът, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е издирван официално от Международния наказателен съд в Хага със заповед за арест по обвинения във военни престъпления в Ивицата Газа (основното – че е използвал глад като оръжие срещу цивилни), определено оказа много сериозно влияние на Общото събрание на ООН. Един куп делегации напуснаха, когато Нетаняху произнесе речта си – а израелски представител тръгна в залата и записваше кой си е тръгнал, интересно защо точно и какво ще направи Тел Авив с решилите да излязат - Още: Кметът на Ню Йорк към Нетаняху: Никаква лъжа няма да отмени заповедта за арест
WATCH: Israeli delegation went around the UN hall checking which delegations had left during Netanyahu's speech. pic.twitter.com/Oz8Q6DdFsc— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
Още един любопитен щрих от поведението на израелската делегация – неин представител отиде при иранската делегация и ѝ предложи терминал на Starlink, за да може да го занесе в Иран и чрез него иранците да се борят за смяна на режима – т.е. да имат достъп до Интернет, но с тези терминали може да се направляват още и дронове. Starlink е част от бизнес империята на милиардера Илон Мъск:
Israel’s UN envoy brings a Starlink device to Iran’s envoy and talks about “regime change in Iran.”— Clash Report (@clashreport) September 24, 2026
The Iranian envoy ignores him. pic.twitter.com/xgixFaNMsI
Турция пак начело срещу Нетаняху и Израел
Същевременно представител на турската делегация отговори на Нетаняху и обвиненията му към Турция, че стои срещу Израел. "Фактът, че много делегации напуснаха залата по време на речта на израелския премиер, не е незначителен жест. Това е категорично дипломатическо осъждане. Посланието е безпогрешно. Думите му са дискредитирани. Политиките му са отхвърлени, а изолацията му се задълбочава - ОЩЕ: Бенямин Нетаняху пред ООН: Ако не бях атакувал Иран, всички щяхме да сме мъртви
Международната общност не толерира и не иска да слуша морално банкрутирал лидер, срещу когото има заповед за арест за военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Неговите измислици са отчаяни. Кухи опити да се прикрие геноцидът на Израел в Газа и безмилостната му агресия на Западния бряг, Ливан, Сирия и отвъд него. Никаква пропаганда не може да заличи истината. Хиляди цивилни са били изклани, домове и болници са сринати до основи, училища са били умишлено атакувани, а хуманитарна помощ е била възпрепятствана. Това са престъпления, които няма да бъдат забравени, нито простени".
Türkiye’s UN Representative on Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
The fact that numerous delegations walked out during Israeli prime minister's speech is not a minor gesture. It is a resounding diplomatic condemnation.
The message is unmistakable. His words are discredited. His policies are rejected… pic.twitter.com/6wFM2vVq02
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