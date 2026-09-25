"Посяга се върху частната собственост": ДБ подготвя искане до КС заради земеделски закон (ВИДЕО)

"Демократична България" подготвя искане до Конституционния съд срещу Закона за подпомагане на земеделските производители, обяви депутатът от формацията Любен Иванов пред медиите в парламента. Проблемът според тях е, че с този закон се посяга на неприкосновеността на частната собственост, която е гарантирана чрез Конституцията. Става въпрос за парите от ренти, които държавата трябва да изплати на собствениците на земеделски земи и които със законопроекта се прехвърлят във взаимоспомагателен фонд и хората, които имат право на тях - според "Демократична България" ги губят.

От формацията се надяват да съберат 48 подписа, като разчитат на тези, които не са подкрепили законопроекта в зала.

"Моят дядо казваше, че е събрал пари да си купи къща, дошли комунистите на власт и са му взели парите. Сега 80 години по-късно това се случва отново с парите на собствениците на земеделска земя

Надявали са се Йотова да му наложи вето

"Днес се обнародва в "Държавен вестник" Законът за подпомагане на земеделските производители. Очаквахме, че президентът Йотова ще го върне заради регламентацията на така наречените средства от "бели петна". Въпреки нашите надежди - тя не го върна", коментира депутатът Любен Иванов.

От своя страна депутатът Свилен Трифонов коментира, че към момента съществува и относима практика на Европейския съд по правата на човека.

"Най-важното е, че президентът Йотова трябваше да се запознае с тази практика, с нашите аргументи, с дебата в залата и да върне този законопроект, но тя не го направи. Ние винаги сме казвали, че тя е продължение на г-н Радев и ние няма как да очакваме действия, които са в защита на българските граждани", добави още той. ОЩЕ: КС ще гледа спорните промени в трудовия стаж и минималната заплата заедно с жалбите на ПП и ГЕРБ срещу бюджета