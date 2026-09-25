ГЕРБ за поведението на България в ООН: Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова (ВИДЕО)

Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова и накрая се опроверга. Това каза бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев пред медиите в парламента във връзка с поведението на президента Илияна Йотова в ООН по отношение на Украйна. След като стана ясно, че България фигурира в съвместното изявление в подкрепа на Украйна президентът заяви, че такова не е подписвала и че не е участвала в общата снимка.

"Доколкото на мен ми е известно на който и да е език - снимката не е задължителен реквизит към подобен документ. Не е застанала на общата снимка", коментира Георгиев.

Той направи коментар и на твърдението на президента, че българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция и обърна внимание, че над 140 държави не са се присъединили към това съвместно изявление, а България казва, че не е имала избор.

"Страхувам се, че по този начин се демонстрира и още едно разминаване в позициите на правителство и президента, защото правителството очевидно стои зад присъединяването на България към съвместното изявление. МВнР е присъединило България към тази декларация, а впоследствие г-жа Йотова се е отдръпнала", заяви още Георг Георгиев.

Когнитивен дисонанс

Той определи поведението на Йотова като когнитивен дисонанс, който се поражда в късните часове.

"Правим нещо, размисляме явно по него и тръгваме да се опитваме да влизаме в говоренето едно навън, друго в България. За съжаление отново поставяме под съмнение България е ли е консистентна във въшната си политика или не", добави още Георгиев.

Геогиев обаче поздрави българското правителство за ясната и последователна позиция в подкрепа на Украйна и осъждаща руската агресия.

"Спомняте си, че в Киев отново се присъединихме към декларация, която беше срещу Русия в подкрепа на Украйна. Сега в ООН повтаряме същите действия", добави още той. ОЩЕ: Подписала ли е България документ в подкрепа на Украйна, осъждащ руската агресия: Илияна Йотова с уточнение