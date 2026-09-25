Американските авиокомпании скочиха срещу предложението на Си за повече полети от Китай

Американските авиокомпании се противопоставят на исканията за увеличаване на директните полети от Китай до САЩ, тъй като достъпът на китайските превозвачи до руското въздушно пространство им дава конкурентно предимство. Това заяви ръководителят на браншовата организация „Еърлайнс фор Америка“Крис Сунуну, цитиран от Ройтерс. Позицията му бе изказана, след като китайският президент Си Дзинпин предложи повече директни полети между двете страни на събитие във Вашингтон в четвъртък. „Двете страни могат също да увеличат броя на директните полети, за да улеснят двустранното пътуване и търговията“, заяви Си.

В момента всяка от страните може да извършва около 50 двупосочни полета седмично. Преди ограниченията заради пандемията от КОВИД-19 в началото на 2020 г. разрешеният брой е бил над 150 седмично за всяка страна. До август 2023 г. китайските и американските превозвачи са имали право на едва по 12 полета седмично.

Сунуну, чиято организация представлява „Американ еърлайнс“, „Юнайтед еърлайнс“, „Делта еърлайнс“ и други компании, заяви, че китайските превозвачи все още могат да използват руското въздушно пространство за 8 полета до САЩ. Американските авиокомпании нямат такъв достъп и трябва да използват по-дълги маршрути.

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„Това не е просто дреболия. За авиокомпаниите е огромен разход да трябва да заобикалят Русия“, каза той. По думите му организацията е призовала представители на администрацията на президента Доналд Тръмп да не правят отстъпки.

Миналата седмица „Еърлайнс фор Америка“ се противопостави на искане на „Еър Чайна“ за повече редовни полети. Според организацията липсата на достъп до руското въздушно пространство на практика възпрепятства американските компании да изпълняват полети от източното крайбрежие на САЩ до Китай.

„Това е небалансирано. Не е справедливо“, заяви Сунуну, като добави, че разрешаването на повече полети би увеличило предимството на китайските конкуренти.

Белият дом не е отговорил веднага на запитване за коментар.

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