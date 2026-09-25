Връчиха наградите на "Златна роза" 2026: Кои филми получиха отличията?

44-ото издание на фестивала "Златна роза" беше тържествено закрито на 24 септември вечерта във Варна. Тази година фестивалът отличи силни авторски филми, ярки актьорски изпълнения и нови гласове в българското кино. Сред акцентите бяха международните копродукции, силното присъствие на жените режисьори и няколко заглавия с повече от едно отличие.

Кой какво спечели

Голямата награда "Златна роза" за пълнометражен филм отиде при "Мечтаното приключение" на режисьора Валеска Гризебах. Припомняме, че именно този филм е българското предложение за номинация за международен "Оскар". "Мечтаното приключение" получи и наградата на Съюза на българските филмови дейци (СБФД).

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Наградата за режисура получи доказалият се през годините тандем Кристина Грозева и Петър Вълчанов за филма "Черни пари за бели нощи". Отличието за дебютен пълнометражен филм отиде при "Всички умират по новините" на режисьора Виктор Иванов. Филмът получи още Награда за артистична смелост, наградата на Младежкото жури, както и отличието за най-добра женска роля за изпълнението на Таня Шахова.

За най-добра мъжка роля бе отличен Галин Стоев за образа му в "Нина Роза", като отличието бе поделено с Иван Савов, награден за ролята му в "Черни пари за бели нощи". "Нина Роза" получи още и наградата на публиката.

Наградата за сценарий на фестивала "Златна роза" 2026 получиха Виктория Петкова, Зорница София и Петър Делчев за "3.0 килограма щастие".

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За изключителна операторска работа бе отличен Юлиян Атанасов за работата му в "Лъст" на режисьора Ралица Петрова. Наградата за музика получи Виктория Крачунова за "Юго Флорида" на режисьора Владимир Тагич, а "Златна роза" за късометражен филм получи "В открито море" на Димана Марковска.

При сериалите наградата получи "Дъждът остава следи", режисиран от Кристина Грозева и Петър Вълчанов, по романа и сценария на Александър Чобанов. Наградата на град Варна отиде при "Жени извън употреба" на Александър Косев.