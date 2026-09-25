За 6 месеца: Гърция отчете 20 млн. туристи и 13 млрд. евро приходи

2026 г. се очертава като добра за гръцкия туризъм. Южната ни съседка бележи ръст по всички показатели - и като абсолютен брой туристи, и като приходи.

За първите 6 месеца на годината, в периода януари – юли 2026 г., над 20 милиона туристи са посетили Гърция, съобщава гръцкото издание „Ню мъни“, позовавайки се на данни на централната банка на страната. Спрямо същия период миналата година увеличението на туристите е от 8,6%.

По отношение на приходите в сектора се отчита увеличение от 12% през разглеждания период спрямо същия през 2025 г. От януари до юли туристическите приходи възлизат на над 13,5 милиарда евро.

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Ръст се отчита в приходите на туристи, както от страни членки на Европейския съюз, така и от трети държави.

През юли се отчита покачване на приходите в сектора със 7,2%, въпреки че през този месец спрямо миналата година страната е била посетена от по-малко туристи, предаде БТА.

През юни централната банка отчете увеличение на туристическия поток с 6,9% спрямо юни 2025 г., достигайки 4,9 милиона души. През конкретния месец обаче се регистрират по-малко приходи, които са нараснали с 1,2% до 3,29 милиарда евро.

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