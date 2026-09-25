Никола Цолов се откъсва на върха: Важни точки след зрелищен спринт в Баку

Дино Беганович триумфира в спринтовото състезание във Формула 2 в Баку, записвайки втора поредна победа и втори последователен успех в спринта на азербайджанската писта. Пилотът демонстрира отлична форма и успя да стигне до победата след напрегната надпревара. Лауренс ван Хюпен финишира втори, а Алекс Дън допълни челната тройка. Мартиниус Стеншорн завърши четвърти, докато българският пилот Никола Цолов пресече финалната линия на петата позиция.

Българския лъв стартира от първа позиция и удържа място в топ 5 в спринта, въпреки техническите проблеми с болида си

Цолов стартира от полпозишън и запази лидерството си в началото на състезанието. Дино Беганович обаче направи силна атака от външната страна на първи завой и излезе начело. Впоследствие българинът започна да изпитва затруднения със сцеплението в задната част на болида, което позволи на съперниците му да го притиснат.

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В хода на надпреварата Никола загуби позиции от Лауренс ван Хюпен и Алекс Дън, а по-късно бе изпреварен и от Рафаел Камара. Камара получи 10-секундно наказание за предизвикване на сблъсък, а след излизането на колата за сигурност бе прибран в бокса, за да изтърпи санкцията си. Това помогна на Цолов да се изкачи обратно до петото място.

Състезанието бе прекъснато от две излизания на колата за сигурност. При първия инцидент Рафаел Камара удари Мари Боя, който се завъртя и отпадна. По-късно Джошуа Дюрксен се блъсна в предпазните заграждения на първи завой и също не успя да продължи. Въпреки трудностите и загубените позиции, Никола Цолов успя да завърши пети и да добави точки към актива си, с които значително увеличи аванса си в генералното класиране.

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