Огромна разлика в цената: Американският и европейският петрол са в различни вселени

Доста шокираща разлика се оформи в цената на двата основни сортове петрол, които се търгуват на световните пазари. Тенденцията и днес е за поевтиняване, макар че все още има движения нагоре-надолу в рамките на присъствените и неприсъствените сесии.

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При затварянето на последната засега присъствена сесия европейският сорт "Брент" се търгуваше за 105,68 долара за барел, а в неприсъствената тенденцията да поевтинява продължи до публикуването на този материал – 105,07 долара за барел съгласно платформата на CNBC за следене на живо на пазарните данни. Лекият суров петрол от САЩ обаче е далеч по-евтин – 93,09 долара за барел при затварянето на присъствената сесия и 92,68 долара за барел сега. Всичко това са фючърси с доставка ноември месец – припомняме, че в средата на септември разликата на физическия пазар на петрола между европейския и американския сорт удари 23 долара.

Традиционно американският лек суров петрол винаги е малко по-евтин, но двуцифрена разлика преди войната на САЩ с Иран имаше на старта на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин.

На пазарите повлия материал на Reuters, според който високопоставен източник от Техеран е казал следното – най-реалистично за Ормузкия проток е Иран да позволи отварянето му в замяна на вдигане на американската морска блокада. Иран сега иска да се върне към Меморандума за разбирателство, подписан дистанционно със САЩ на 17 юни, който обаче се разпадна още преди да дойде краят на лятото. Не е ясно обаче какво ново предлагат двете страни, за да развържат възела в отношенията си. Факт е, че иранският президент Масуд Пезешкиан също даде положителни сигнали на Общото събрание на ООН, обаче все още няма лидерска среща с американския президент Доналд Тръмп, а фракциите в Корпуса на гвардейците на ислямската революция не изглеждат помирени – по-крайните не се отказват от идеята да продължат да воюват със САЩ.

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