Русия се бори засега доста неуспешно да пренасочи износа си на зърно поради продължаващите украински далекобойни удари срещу руски пристанища в Черно море. Bloomberg съобщи, че Русия е изнесла само около 1,3 милиона тона зърно и маслодайни семена през пет алтернативни пристанища от юли до септември 2026 година - приблизително една десета от експортния капацитет на черноморските ѝ пристанища от около 12 милиона тона през периода от юли до септември. А 20 млн. тона зърнени култури, около 1/6 от цялата реколта, може да си останат да гният по складовете в Русия най-малко до следващата година, защото няма с какво да бъдат изнесени, добавя беларуската опозиционна медия NEXTA.

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Дневните железопътни товари на Русия със селскостопански продукти в пристанищата Уст-Луга и Висоцк на Балтийско море са се увеличили с 465 процента между 1 и 22 септември, по информация на американската информационна агенция. Няколко руски износители на зърно обаче оцениха, че руското правителство ще трябва да даде субсидии, за да направи алтернативния маршрут през Мурманск икономически жизнеспособен.

Кампанията от далекобойни удари на Украйна срещу руските търговски транспортни маршрути в Черно море продължава да нарушава способността на руското правителство да печели приходи от ключовите си експортни стоки, включително зърното - съответно, намалява парите за войната на руския диктатор Владимир Путин срещу Украйна, констатира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Putin’s stubbornness is hurting Russia itself



The blockade of the ports of the Azov and Black Seas has put Russian farmers on the brink of a catastrophe of unprecedented scale. pic.twitter.com/024NVUOVMK — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2026

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