Овладяване на цените, не поевтиняване: Петър Витанов настоя, че управляващите действат много смело

"Направихме така, че ЕС да припознае български ключов приоритет за европейски от гледна точка на износ и стокообмен. Последни 2 седмици са взети безпрецедентни мерки за хазарта, довел до пандемия, падане на всички реклами, увеличаване на такси и връзване към НАП (бел. ред. - има законови предложения, още не са приети). Екотаксите, които отиваха в най-сенчестите бизнес – вече няма да бъде така. Бръкнахме там, където никой не е смеел да го направи". Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов. И обяви, че му било трудно да отговаря на хора, които са се превърнали "във фейсбук тролове". По думите му, имало изключителни спекулации, и се изграждал щит от над 56 мерки за защита на най-уязвимите. "Ще има размразяване на неща, които са замразявани включително по времето на Асен Василев", каза той, признавайки, че 50 евро еднократна помощ заради горивата за уязвими групи не е нещо гигантско като подкрепа, но ще има още мерки да се разгръщат.

Витанов каза пред "Неделя 150" по БНР и, че никога не се било казвано, че ще се понижат цените, а че от ден едно на предизборната кампания се говорело да се овладее ръстът на цените. Но и не отрече, че Румен Радев заяви: 15% понижение на цените, само че поясни, че това било за инициативата "Кошница с грижа", а не за всичко - ОЩЕ: Радев обвини "глупавата и наивна" опозиция за високите цени

Интересен факт - на няколко пъти имаше спорове между него и водещия Явор Сидеров кое от всички мерки на управляващите е факт и кое - в бъдеще време.

"По отношение на хранителните продукти, ако вярвате на НСИ, голямото поскъпване е от февруари 2025 до април 2026 година. Според НСИ цените последните 4 месеца не са мръднали". Според Витанов, има усещане за общо поскъпване, защото услугите поскъпват, както и цените на транспорта. Но за хранителните продукти, с административен контрол и споразумения с търговски вериги, идвал резултат от "Кошница с грижа" - някои вериги са постъпили отговорно и са вкарали в тази кошница релевантни продукти, а други не са, каза още той.

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Витанов посочи, че ще има промени в закона за КЗП и ще бъде овластена да санкционира: "Инфлацията е рекордна 5,6%, предполага се да стигне 5,9% до края на годината. В редица държави има протести заради високите цени на горивата, тук все още поддържаме най-ниските нива. Ормузкият проток е затворен, Черно море е неизползваемо за превоз на петрол, което драстично увеличава цените. Това, което се опитваме да правим, е с мерките за намаляване цената на пропан бутана, махнахме акциза, уведомен е ЕС, а 170 млн. евро са за земеделските производители. Целта е да стигнат до 15 000 производители и да ограничат цените".

Финансовата политика

На въпрос как от 2,8% дефицит до момента, ще стане 5,7% до края на годината и са необходими още 450 млн. евро допълнително, Витанов отговори така: "Това, което направихме е да пречупим тази крива на бюджета. МРЗ ще е около горната граница, нейното развръзване беше подкрепено от всички политически партии. Това, което се направи е от 7,4% проекция на дефицит да паднем на 5,7%. Ако за 8 месеца имаме близо 3% дефицит, нормално е да се увеличи за последните 2 месеца, защото приходите, по-голямата част идват с данъците, са в началото на годината, а в края на годината се харчат".

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Председателят на ПГ на "Прогресивна България" твърди и, че финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев се е хванал за главата, защото "излизаха несертифицирани проекти по линия на АПИ". Витанов каза и, че добра мярка е да няма регистрация по ДДС под определена граница, но това не се коментира.

Той сподели, че разбира "критиките, но да си дадем сметка какво е направено, а то е много": "С бюджета за 2027 влизаме в Маастрихтските критерии, обяви го и Гълъб Донев, и без военните разходи, да се доближим до 3 % дефицит. Основните приоритети са социален щит за бедните и уязвимите заради огромната инфлация и подпомагане на инвестициите и бизнеса".

Едва ли някой си дава сметка какво се направи по ПВУ. Аз в ЕП съм писал рамката по механизма за възстановявания. 1,8 млрд. евро е искането за петото плащане. 90% ако бъде направено, трябва да мятаме капи, каза в интервю пред БНР Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България".

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Източник: БНР