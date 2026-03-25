Орбан с нов удар срещу Украйна - спира ѝ газа, докато пак не потече руски петрол към Унгария (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че Унгария ще прекрати доставките на газ за Украйна, ако транзитът на руски петрол по нефтопровода „Дружба“ не бъде възстановен – прекъсване, което Киев и ЕС приписват на руски удари от края на януари. Будапеща и правителството в Братислава на словашкия премиер Роберт Фицо обаче твърдят, че украинските власти нарочно бавят ремонта, и това бе основната причина Орбан да блокира заема на ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро.

"Доставките на газ от Унгария за Украйна ще бъдат постепенно преустановени, а останалият в Унгария газ ще бъде съхраняван в страната", заяви Виктор Орбан във Facebook.

Той обяви, че съответно предложение ще бъде внесено на следващото заседание на правителството.

Според него Украйна блокира функционирането на „Дружба“. Будапеща досега „успешно се е защитила от украинския шантаж“, твърди Орбан и добави, че благодарение на регулираните цени унгарците плащали най-ниските цени за гориво. Той заяви също, че Унгария трябва да „прекъсне петролната блокада“ и да осигури сигурни енергийни доставки.

Orban’s last-ditch efforts. Hungary halts gas supplies to Ukraine with PM Viktor Orban saying deliveries will resume only after oil transit through the Druzhba pipeline is restored, tying gas exports directly to the restart of crude flows. #Hungary pic.twitter.com/1IkdvINErl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 25, 2026

Орбан обвини Украйна в поредно предизборно послание

„Докато Украйна не доставя петрол, тя няма да получава газ от Унгария“, подчерта премиерът, който на 12 април отива на парламентарни избори срещу проевропейския си опонент Петер Мадяр от партия "Тиса" и към момента губи в социологическите проучвания.

Орбан обвини Украйна, че „атакува и южния газопровод, снабдяващ Унгария“, и че затова Будапеща трябвало да натрупа резерви. В резултат на това Унгария ще пълни собствените си газохранилища, вместо да снабдява тези на Украйна, категоричен е премиерът.

„Ще защитим енергийната сигурност на Унгария, ще запазим защитената цена на бензина и намалената цена на газа!“, гласи предизборното му послание.

ЕС приветства ангажимента на Украйна да възстанови "Дружба"

ЕС приветства ангажимента на Украйна да възстанови нефтопровода „Дружба“, който беше повреден от руска ракета, в рамките на шест седмици. Това стана след предложение на ЕС да се мобилизират финансови средства и техническа подкрепа за възстановяване на доставките на петрол за Унгария и Словакия.

В кулоарите на Европейския съвет в Брюксел Орбан заяви, че Унгария няма да отблокира никакво решение в полза на Украйна, докато нефтопроводът „Дружба“ не възобнови транспортирането на руски петрол.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Украйна ще бъде принудена да възстанови доставките на руски петрол по „Дружба“ през април, защото ѝ липсват средства и се нуждае спешно от заема от ЕС.

