"Когато е необходимо": Готви се ново освобождаване на запаси от петрол

Международната агенция за енергията (МАЕ) е готова за ново освобождаване на запаси от петрол. Това каза Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол, като уточни, че това ще стане "ако и когато е необходимо“, предадоха Франс прес и БТА. Изявлението му се случва на 26-я ден от конфликта в Близкия изток, който доведе до рязко покачване на цените на горивата.

Искане от Япония

Изявленията на Фатих Бирол са в отговор искане от страна на японския премиер Санае Такаичи, отправени по време на срещата им в Токио, за осъществяването на такава координирана операция.

Още: След заплаха на Тръмп: Нова промяна в цената на петрола

МАЕ обяви по-рано този месец, че страните членки ще освободят 400 милиона барела петрол от резервите си, за да смекчат въздействието на войната в Близкия изток, което е най-голямата операция, предприемана някога от базираната в Париж организация.

Бирол обаче заяви, че все още остават значително количество запаси от петрол. "80 на сто от нашите резерви са все още там. Тези 400 милиона барела са само 20 на сто от запасите ни“, каза той.

"Ако и когато е необходимо, ние сме готови, но искрено се надявам, че няма да е необходимо“, добави той.

"Светът е изправен пред сериозна заплаха за енергийната сигурност, но МАЕ е готова да играе своята ключова роля, за да защити глобалната енергийна сигурност“, заяви Фатих Бирол.

Още: САЩ ще продължат да освобождават петрол от резервите си

Япония зависи от Близкия изток за 95 на сто от вноса на петрол. Стратегическите петролни резерви на архипелага, както държавни, така и частни, възлизаха на над 400 милиона барела през декември, което се равнява на 254 дни национално потребление.

Миналата седмица Токио започна да освобождава еквивалента на 15-дневни петролни резерви, държани от частни компании и ще започне да използва държавните запаси от утре.

Япония също така възнамерява да се възползва от резервите в съвместно съоръжение за съхранение на суров петрол, управлявано на японска земя със Саудитска Арабия, ОАЕ и Кувейт.