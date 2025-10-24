Оставаме ли без гориво? Министри от ГЕРБ с разяснение след внушение на Борисов (ВИДЕО)

"Не е повод за паника, а за оценка на риска". Това заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев след извънредно съвещание при премиера Росен Желязков, в което участваха министрите на вътрешните и външните работи, финансите, икономиката, енергетиката и правосъдието, както и ръководители на специални служби. Причината - обявените от Министерството на финансите на САЩ нови санкции срещу руските енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт", които обхващат и четирите български дружества на "Лукойл".

Кой всява паника?

"Правителството ще изготви пълен анализ на доставките, логистиката и резервите от нефтопродукти, за да се гарантира стабилността на пазара и сигурността на стратегическите обекти. Очаква се планът да бъде синхронизиран с действията на Европейската комисия, която разработва общ механизъм за защита на енергийните доставки в рамките на ЕС", каза още министърът и допълни:

"Заиграването от политически опоненти с тази тема не е държавническо поведение, няма нужда да се всява страх у хората. Правителството има капацитет и готовност да реагира на всяка ситуация." Още: МЕЧ искат оставката на кабинета, прогнозират тежки месеци с цените на горивата

Георгиев не каза кои политически опоненти визира, но първият политик, който часове след обявените санкции започна да говори за липса на горива е...лидерът на ГЕРБ, партията мандатоносител, Бойко Борисов: "Говорили сме с финансовия министър и управителя на Българската народна банка (БНБ) много внимателно да се проследи и да се внимава, защото това не е шега работа. Може да останем и без гориво в един момент. Какви са санкциите към банките, които обслужват преводите за купуването на петрол. Въпросът с "Лукойл" е сериозен и много деликатен, готови сме със законодателни действия, ако се наложи", каза той пред журналисти в парламента вчера (24 октомври).

Мерките на държавата

Георгиев допълни, че мерките са съобразени с инцидентите, случили се в последните седмици в няколко европейски държави, чиито рафинерии също са засегнати от американските санкции. Министърът на правосъдието подчерта, че "всички институции действат координирано, за да бъде осигурено адекватното снабдяване с горива и спокойствието на българските граждани".

Рафинерията край Бургас е стратегически обект за националната сигурност и основен източник на горива за вътрешния пазар. Затова службите са предприели допълнителни мерки за охрана и сигурност в завода. Още: Българската рецепта за спасение на "Лукойл Нефтохим": В Германия вече опитаха и не става

"Правителството започва работа по национален план за гарантиране на непрекъснатите доставки на нефт и нефтени продукти в България", съобщи от своя страна и министърът на енергетиката Жечо Станков.

По думите на Станков, заедно с Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ще бъде извършен преглед на наличните количества горива, след което ще се изготви план за "превантивни мерки и дейности" при евентуални смущения в снабдяването. Част от действията ще бъдат координирани и с общоевропейски план, подготвян в рамките на координационната група за нефт и нефтопродукти към Европейската комисия. Още: "Не може да погълне целия "Лукойл", както глътна Борисов": "Да, България" за намеренията на Пеевски (ВИДЕО)

"Гражданите трябва да са спокойни, че горивата за тяхната консумация са обезпечени. Тези количества са гарантирани до края на годината", увери министър Станков.

България под натиск

Американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) даде на България срок до 21 ноември, в който могат да се извършват нормални трансакции с "Лукойл Нефтохим Бургас". Преди тази дата държавата трябва да реши как ще процедира – дали ще назначи специален управител, ще реорганизира собствеността или ще търси нов инвеститор.

В същото време парламентът вече прие закон, според който всяка продажба на активи на "Лукойл" у нас ще се извършва само след одобрение на ДАНС и решение на Министерския съвет.