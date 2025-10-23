Борисов за "Лукойл": Не е шега работа, може да останем без гориво (ВИДЕО)

Сега сме говорили с финансовия министър, с управителя на БНБ - много внимателно да се проследи и да се внимава, защото това не е шега работа, може да останем без гориво в един момент. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента след като в сряда Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт" - двете най-големи петролни компании в Русия, и за пореден път призова за незабавно прекратяване на огъня срещу Украйна.

Той посочи, че идеята е да се проследи какви са санкциите към банките, които обслужват преводите за купуването на петрол, за продажбата им.

"Вие нали не си мислите, че Делян Добрев и Станислав така, както си стоели вечерта и се сетили и внесли проектозакон за "Лукойл"? Считам, че съм доста информиран човек. Знаех, че ще се стигне до това и ние изпревархме събитията", добави Борисов във връзка с предложенията на управляващите "Лукойл" да се продава след санкцията на ДАНС. ОЩЕ: "Пеевски иска да си купи рафинерията": "Да, България" искат спешно изслушване за "Лукойл" (ВИДЕО)

Играта на големите

Той обърна внимание, че санкциите са винаги предпоследни и според него могат да се променят в следващгия месец.

"Затова са след 21 ноември, ако не ме лъже паметта, сиреч сега има време президентът Путин да разсъждава върху тези санкции, за да може, ако има реакции да бъдат свалени. Това е играта на големите в момента", смята Борисов.

Интересът към евентуална сделка за "Лукойл"

Борисов коментира, че в днешната геостратегическа ситуация освен в ДАНС евентуална сделка за "Лукойл" ще се гледа минимум от четири централи в света.

Попитан защо е необходима ДАНС тогава, Борисов отговори: "защото е българската". "Неслучайно ДАНС е най-уважаваната служба от САЩ от нашите парньори", заяви Борисов. ОЩЕ: Санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт" промениха рязко цената на петрола