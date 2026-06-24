Отколешен другар на Путин измисли как да има бензин в Русия

Да се продава бензин през борсата, който да не е със строги екоизисквания - най-много стандарт Евро-3. Това е едно от предложенията на главния изпълнителен директор на "Роснефт" Игор Сечин, адресирани до руския диктатор Владимир Путин с цел стабилизиране на вътрешния пазар на горива, съобщава "Комерсант". Известният руски бизнес ежедневник позовавайки се на писмо, изпратено от Сечин в края на май.

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Сечин иска и промяна на методологията за изчисляване на стандартите за горивата, за да се вземат предвид нуждите на бензиностанциите и държавните клиенти.

В писмото, главният изпълнителен директор на "Роснефт" е посочил необходимостта от коригиране на правилата за борсова търговия предвид щетите по петролните рафинерии, нанасяни от украинските дронове и ракети. Путин е инструктирал вицепремиера Александър Новак да проучи инициативите и да представи доклад.

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Сечин, по-специално, е предложил временно преразглеждане на действащите разпоредби за борсови продажби на бензин и дизелово гориво. Като алтернатива той е предложил да се даде приоритет на преките потребители, като се елиминират посредниците от търговията, които според неговите оценки представляват до 80% от покупките.

Освен това, ръководителят на "Роснефт" е предложил да се изисква от петролните компании да насочват поне 30% от добитите суровини към вътрешна преработка.

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Източник: "Комерсант"