Ударени кораби край България:

"С комплексите си от Кремъл Радев взриви Румъния": Мирчев говори за невменяемост на държавно ниво

29 октомври 2026, 9:47 часа 1087 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
"С комплексите си от Кремъл Радев взриви Румъния": Мирчев говори за невменяемост на държавно ниво

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заговори за невменяемост на държавно ниво и изтъкна, че в страха и комплексите си от Кремъл, премиерът Румен Радев е взривил Румъния и е предизвикал дипломатически скандал. Думите му бяха във връзка с косвеното обвинение на българския министър-председател спрямо Румъния за атаките в Черно море, тъй според Радев е обвинила Русия без доказателства. 

"Там нямат съмнения, че Русия стои зад атаките. Според логиката на Радев обаче съседката ни е раздразнила с тези твърдения Кремъл и затова продължават да я атакуват. Вижте абсурда на поведението му - значи той също знае, че атаките са от Русия, но след като румънците казват това на глас и не са достатъчно снишени, Русия пак ги удря", коментира още Мирчев във връзка с косвеното обвинение на министър-председателя към Румъния за атаките в Черно море. ОЩЕ: Радев ядоса Румъния след косвено обвинение към Букурещ за атаките в Черно море

"Невменяемост на държавно ниво"

Мирчев коментира и последните събития с потъването на контейнеровоза, потопен от Русия край българския бряг.

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"Започва да писва вече! Излизат „държавници“, военни и обясняват: „Не знаем кой ни атакува, ама е от изток“. Пореден дрон паднал в България, граждани публикуват снимки. Дронът е руски „Герань-2“ - ще им извади очите. Питат началника на отбраната, той: „Ми не знам, не мога да кажа какъв е дронът“. Никога България не е била по-снишена, никога не е била по-наведена и унизена, никога държавните ни „мъже“ не са били толкова неадекватни и никога не е била демонстрирана подобна невменяемост на държавно ниво", написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в социалната мрежа "Фейсбук" след потъването на контейнеровоза край Калиакра. 

По думите му това се случва в момент, в който страната се управлява основно от военни и с натовски генерал начело.

Мирчев: България не просто не е защитена, а начело стоят фенове на Путин

По думите му не просто България не е защитена, а начело стоят фенове на режима на Путин, които зверски се страхуват да посочат кой атакува българския бряг.

Според него на това трябва да се сложи край - отбраната на страната трябва да бъде гарантирана.

"Крайно време е някои да спрат да живеят в 80-те години, да говорят за връщане на казармата и да плашат с изпращане на български войници в Украйна. Войната вече е технологична и не е за аналогови пенсионирани генерали, които не знаят откъде се пуска компютърът. Войната е с дронове, с роботи, не с любимия калашник, нито с МиГ-29 с авионика от 80-те години. И вместо да се снишаваме на срещите на НАТО и ЕС, вместо някои да се крият по ъглите, да излизат от „Коалицията на желаещите“ - трябва България да бъде върната на масата, където се вземат решенията, за да е гарантирана сигурността на страната. В противен случай е време да си ходят!", смята Мирчев. ОЩЕ: Радев може да помага на Русия да атакува кораби, в делириум е: Подозрения в румънска телевизия

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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