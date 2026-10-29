Няма опасност от замърсяване след потъването на контейнеровоза

Екипи на Изпълнителна агенция “Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза CONTSHIP JET, който вчера беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна, съобщиха от МА-Варна, цитирани от БГНЕС. След извършената оценка на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител на Варна Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието. Още: България не е във война: Началникът на отбраната с половин уста призна, че не можем да спрем морски дронове

Горивото е леко и няма да достигне бреговете ни

По информация на Морска администрация горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква горивото да достигне българския бряг. Компетентните институции поддържат постоянна координация във връзка с инцидента с поредния търговски кораб, поразен от морски дронове в близост до териториалните води на Република България. Наблюдението на състоянието на морската среда продължава. При установяване на риск от замърсяване или промяна в обстановката отговорните институции са в готовност да предприемат своевременни действия в рамките на своите правомощия. Областна администрация Варна продължава да следи ситуацията в координация с компетентните държавни органи. Още: "Да готвя ли роднините от Варна и Бургас да се местят в София": Гняв след обвиненията на Радев към Румъния и "сервилната" му политика

Контейнери с опасни вещества

В съобщението на МА-Варна не се казва за плуващите в морето контейнери. Припомняме, че над 20 контейнера са паднали в Черно море след атаката с морски дронове срещу контейнеровоза CONTSHIP JET край българското крайбрежие, който в крайна сметка потъна тази сутрин. В част от тях се превозват опасни товари, сред които запалими газове, нетоксични незапалими газове и запалими течности. Още: Опасност в морето: Предупредиха корабите за плаващи контейнери в Черно море