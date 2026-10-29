Спорт:

Играч на Лудогорец призна за проваления трансфер в Байерн Мюнхен преди година

29 октомври 2026, 10:08 часа 630 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Играч на Лудогорец призна за проваления трансфер в Байерн Мюнхен преди година

През миналото лято по родните терени се завъртя един много интересен слух. Всички медии у нас съобщиха за желанието на Байерн Мюнхен да привлече вратаря на Лудогорец - Хендрик Бонман. Германският страж бе добре познато лице в родината си, преди да пристигне в Разград. През кариерата си той е играл за отборите на Рот-Вайс Есен, Борусия Дортмунд, Мюнхен 1860 и Вюрцбургер Кикерс. Но най-голямата му възможност остава само един трансферен слух.

Бонман призна за пропуснатата възможност да играе в Байерн Мюнхен

Сега самият Бонман даде интервю пред "SPORT1", в което призна, че интересът на Байерн е бил съвсем реален. Всъщност сделката е била сигурна, но се е разпаднала в последния момент. Германският вратар заяви, че интересът е бил "много конкретен", но не се е стигнало до трансфер, тъй като е бил ненужен. В този момент резервният вратар на баварците Свен Улрайх удължи договора си, докато на сцената изгря младият талант Йонас Урбиг, който сега е втори избор след Мануел Нойер.

ОЩЕ: Реал Мадрид и Барселона опитали да привлекат носителя на "Златната топка"

Хендрик Бонман

"Байерн не е обикновен клуб"

Бонман признава, че това е било шансът на кариерата му и да тренира ежедневно с играчи като Хари Кейн и Нойер би било сбъдната мечта: "В крайна сметка не бях нужен. Свен Улрайх продължи и поднови договора си. А всъщност всичко между нас вече беше уточнено. Когато слухът се появи в медиите, осъзнах какъв ефект има и колко много съобщения получаваш изведнъж. Тогава разбираш, че Байерн не е обикновен клуб, а един от петте най-големи в света. Да тренираш ежедневно със звезди като Хари Кейн или Мануел Нойер би било връх в кариерата за всеки футболист. Отписал съм тази възможност. Винаги казвам: шансът идва веднъж в живота. Може би ще дойде нещо друго. Всичко в живота си има смисъл."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Байерн Мюнхен излезе с добри новини за Компани, но завръщането му не се очертава да бъде скоро

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Байерн Мюнхен лудогорец Хендрик Бонман
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес