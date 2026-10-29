Играч на Лудогорец призна за проваления трансфер в Байерн Мюнхен преди година

През миналото лято по родните терени се завъртя един много интересен слух. Всички медии у нас съобщиха за желанието на Байерн Мюнхен да привлече вратаря на Лудогорец - Хендрик Бонман. Германският страж бе добре познато лице в родината си, преди да пристигне в Разград. През кариерата си той е играл за отборите на Рот-Вайс Есен, Борусия Дортмунд, Мюнхен 1860 и Вюрцбургер Кикерс. Но най-голямата му възможност остава само един трансферен слух.

Бонман призна за пропуснатата възможност да играе в Байерн Мюнхен

Сега самият Бонман даде интервю пред "SPORT1", в което призна, че интересът на Байерн е бил съвсем реален. Всъщност сделката е била сигурна, но се е разпаднала в последния момент. Германският вратар заяви, че интересът е бил "много конкретен", но не се е стигнало до трансфер, тъй като е бил ненужен. В този момент резервният вратар на баварците Свен Улрайх удължи договора си, докато на сцената изгря младият талант Йонас Урбиг, който сега е втори избор след Мануел Нойер.

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"Байерн не е обикновен клуб"

Бонман признава, че това е било шансът на кариерата му и да тренира ежедневно с играчи като Хари Кейн и Нойер би било сбъдната мечта: "В крайна сметка не бях нужен. Свен Улрайх продължи и поднови договора си. А всъщност всичко между нас вече беше уточнено. Когато слухът се появи в медиите, осъзнах какъв ефект има и колко много съобщения получаваш изведнъж. Тогава разбираш, че Байерн не е обикновен клуб, а един от петте най-големи в света. Да тренираш ежедневно със звезди като Хари Кейн или Мануел Нойер би било връх в кариерата за всеки футболист. Отписал съм тази възможност. Винаги казвам: шансът идва веднъж в живота. Може би ще дойде нещо друго. Всичко в живота си има смисъл."

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