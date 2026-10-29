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Байерн Мюнхен излезе с добри новини за Компани, но завръщането му не се очертава да бъде скоро

29 октомври 2026, 9:44 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Байерн Мюнхен излезе с добри новини за Компани, но завръщането му не се очертава да бъде скоро

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани е изписан от болницата и "се чувства добре" след припадъка, който претърпя преди дни на тренировъчната база на клуба. 40-годишният специалист беше спешно откаран в болница миналия петък, след като се почувства зле и загуби съзнание, докато наблюдаваше занимание на втория отбор на баварците. Причината е установена като менингеално възпаление - възпаление на защитната мембрана, обграждаща мозъка и гръбначния мозък.

Важна информация за състоянието на Компани

Сега един от членовете на Управителния съвет на Байерн Мюнхен - Макс Еберл, даде интервю пред германската телевизия ARD, в което заяви: "Предвид обстоятелствата, той се чувства добре. Днес той беше изписан от болницата. Това е най-голямата и най-добрата новина за всички нас." Все още не е определен срок за завръщането на Компани, а от Байерн заявиха в събота, че ще минат "седмици, а не дни", докато белгиецът се върне на треньорската скамейка.

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Макс Еберл

"Причината за инцидента в петък е възпаление на менингите. Сега той ще си почива и ще приема лекарства. Уверени сме, че много скоро той ще се върне на резервната скамейка и ще бъде в 100% форма", заяви Еберл преди мача на Байерн за Купата на Германия срещу Магдебург. В отсъствието на Компани баварците биват водени от неговият защитник Аарон Данкс. Английският наставник застана край тъчлинията по време на двубоя с Фрайбург от първенството, спечелен с 3:1, и мача с Магдебург за Купата, завършил с успех с 6:1.

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Байерн Мюнхен венсан компани Макс Еберл
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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