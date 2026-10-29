ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 29 октомври 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи много интересни емоции на феновете на спорта. Един от акцентите на деня ще бъде тегленето на жребия за 1/8-финалите и 1/4-финалите на Купата на България. Световното първенство по борба със значимо българско участие също продължава. Привържениците на тениса ще могат да наблюдават своите любимци в Базел и Виена. Вечерта е време за футбол - в България, Италия и Англия.

Спортна програма по ТВ на 29 октомври:

09:45 часа Футбол: Аделаида Юнайтед - Лайън Сити Сейлорс, Шампионска лига 2 на Азия - Нова Спорт

12:00 часа Футбол: Гангуон - Кучинг, Шампионска лига 2 на Азия - Нова Спорт

14:00 часа Жребий за 1/8-финалите и 1/4-финалите на Купата на България - Диема Спорт

14:15 часа Футбол: Шанхай Шенхуа - Мачида Зелвия, Шампионска лига 2 на Азия - Нова Спорт

15:00 часа Борба: Световно първенство в Астана - БНТ 3

15:00 часа Кърлинг: Европейско първенство в Острава - Евроспорт 1

15:00 часа Голф: Challenge Tour Grand Final - MAX Sport 2

16:30 часа Тенис: Турнир за мъже във Виена - MAX Sport 1

17:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Базел - MAX Sport 4

18:00 часа Футбол: Янтра - Хебър, Втора лига - Диема Спорт

19:30 часа Футбол: Фрозиноне - Лече, Серия А - MAX Sport 3

21:45 часа Футбол: Фиорентина - Аталанта, Серия А - MAX Sport 3

21:45 часа Футбол: Евертън - Нюкасъл, Купа на Лигата - Диема Спорт 2

23:00 часа Тенис: Турнир за мъже във Виена - MAX Sport 1

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