Microsoft гони 60 000 служители, но обяви рекордни печалби

Печалбата на технологичния гигант Microsoft за тримесечието до края на септември е скочила до над 36,6 милиарда долара само дни след като компанията обяви планове за сериозно съкращаване на персонал, информира ВВС.

Преди дни разработчикът на Windows обяви, че предлага прекратяване на договорите на 60 000 свои служители в замяна на обезщетения и програми за преквалификация. Мотивът на компанията е, че иска да намали разходите си, докато инвестира милиарди долари в изкуствен интелект.

Подобно на много други големи технологични фирми, Microsoft инвестира сериозно в инфраструктурата, която захранва изкуствения интелект, въпреки че остават въпроси дали подобни огромни разходи ще се изплатят.

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След обявяването на огромната печалба за тримесечието акциите на Microsoft поскъпнаха с почти 2,9%.

Последните финансови резултати на технологичните компании се следят отблизо от инвеститорите, които преценяват дали големите разходи за изкуствен интелект са устойчиви. Очаква се големи технологични компании като Amazon, Meta и Alphabet да похарчат над 700 милиарда долара тази година за чипове с изкуствен интелект и инфраструктура, като например центрове за данни.

Microsoft заяви, че тримесечните ѝ приходи са се увеличили до 92,3 милиарда долара - с 19% повече спрямо година по-рано - благодарение на силния растеж на бизнеса ѝ с облачни технологии. Печалбите са увеличени благодарение на 30% увеличение на приходите от Microsoft Cloud - гамата от корпоративни технологични услуги.

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