Полицията се намесила, за да спре избухването на бащата на Ямал преди церемонията за "Златната топка"

Споровете около присъждането на „Златната топка“ за 2026 г. на нападателя на "Байерн" (Мюнхен) Хари Кейн не липсваха, а Килиан Мбапе и Ламин Ямал бяха сред играчите, за които най-често се говореше, че могат да отнемат наградата от англичанина. След като френската звезда предизвика истински скандал в Китай, сега на фокус е испанският суперталант, и то заради баща си. Появи се информация, че Мунир Насрауи е нападнал двама сервитьори на летище "Ел Прат" в каталунската столица, където е чакал да отлети за Лондон, за да придружи сина си на церемонията по връчването на най-ценното индивидуално отличие.
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Преместване на дреха ядосало Мунир Насрауи
Lamine Yamal’s father spat at a waitress and fought with a customer at Barcelona Airport Before flying to London for the Ballon d’Or ceremony, Mounir Nasraoui argued with café staff over a jacket that had been left in the wrong place. According to Cronica Global, he shouted at a waitress and spat in her face. When a customer tried to intervene, Nasraoui hit him and grabbed a chair, threatening to throw it. A Civil Guard patrol was called to the airport. After the incident, the footballer’s father was able to fly to London. This is not the first scandal involving Nasraoui. In August 2024, he was stabbed in a car park in Mataró. Earlier, he was convicted for attacking a Vox party campaign stall.— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026
Според испанското издание Crónica Global бащата на крилото на "Барселона" е изгубил самообладание, след като е бил смъмрен от сервитьорка в летищното кафене, която го е помолила да премести дреха, оставена на място в зона на заведението, където не е трябвало да се намира.
Насрауи се ядосал, плюл по жената и след това се скарал с друг член на персонала, който се опитвал да успокои обстановката.
Малко преди да започнат да се хвърлят столове и предмети наоколо, полицията се намесила, за да потуши сбиването.
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Въпреки този предполагаем неприятен инцидент, бащата на Ямал все пак успял да отлети за Англия. Той присъстваше на цялата церемония по връчването на наградите на „Франс Футбол“, където синът му - европейски (от 2024) и световен (от 2026) шампион с Испания - се класира на трето място.