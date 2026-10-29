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Полицията се намесила, за да спре избухването на бащата на Ямал преди церемонията за "Златната топка"

29 октомври 2026, 9:52 часа 909 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Полицията се намесила, за да спре избухването на бащата на Ямал преди церемонията за "Златната топка"

Споровете около присъждането на „Златната топка“ за 2026 г. на нападателя на "Байерн" (Мюнхен) Хари Кейн не липсваха, а Килиан Мбапе и Ламин Ямал бяха сред играчите, за които най-често се говореше, че могат да отнемат наградата от англичанина. След като френската звезда предизвика истински скандал в Китай, сега на фокус е испанският суперталант, и то заради баща си. Появи се информация, че Мунир Насрауи е нападнал двама сервитьори на летище "Ел Прат" в каталунската столица, където е чакал да отлети за Лондон, за да придружи сина си на церемонията по връчването на най-ценното индивидуално отличие.

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Преместване на дреха ядосало Мунир Насрауи

Според испанското издание Crónica Global бащата на крилото на "Барселона" е изгубил самообладание, след като е бил смъмрен от сервитьорка в летищното кафене, която го е помолила да премести дреха, оставена на място в зона на заведението, където не е трябвало да се намира.

Насрауи се ядосал, плюл по жената и след това се скарал с друг член на персонала, който се опитвал да успокои обстановката.

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Малко преди да започнат да се хвърлят столове и предмети наоколо, полицията се намесила, за да потуши сбиването.

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Въпреки този предполагаем неприятен инцидент, бащата на Ямал все пак успял да отлети за Англия. Той присъстваше на цялата церемония по връчването на наградите на „Франс Футбол“, където синът му - европейски (от 2024) и световен (от 2026) шампион с Испания - се класира на трето място.

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Барселона Златна топка Летище "Ел Прат" Ламин Ямал
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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