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След атаките в Черно море: Морски експерт с лоша новина за цените на морския транспорт

29 октомври 2026, 9:16 часа 795 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След атаките в Черно море: Морски експерт с лоша новина за цените на морския транспорт

България спаси моряците от потъналия кораб, което е добрата новина. Лошата е, че всичко при нас ще се оскъпява поради по-високата себестойност на морския транспорт. Това каза в сутрешния блок на БНТ морският експерт капитан Димитър Димитров във връзка с потъналия контейнеровоз в Черно море. Според морския експерт за съжаление от ситуацията в Черно море страдат невинни моряци. 

Рискът за корабоплаването

"Контейнери са падали в морето и друг път. Въпросът е каво има в тях и дали има реална опасност", каза той и уточни, че се повишава рискът за корабите, които минават през района, за да не стане сблъскване.

Според него обаче държавата трябва да изиква от корабособственика информация какво има т тези контейнери. ОЩЕ: България не е във война: Началникът на отбраната с половин уста призна, че не можем да спрем морски дронове

Стреля се директно по кораби

Капитан Димитров си спомня далечните времена, когато е пътувал, когато се е водела войната в бивша Югославия. 

"Тогава натовски кораби спираха товара и ако няма незаконни стоки, пускаха корабите да си преминават. Сега виждаме, че корабите не се проверяват, а се стрелят директно", отчете още той. ОЩЕ: "Да готвя ли роднините от Варна и Бургас да се местят в София": Гняв след обвиненията на Радев към Румъния и "сервилната" му политика

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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