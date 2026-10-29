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Станка Златева призна грешката си и се сбогува: "Нямам желание да работя за българската борба"

29 октомври 2026, 9:26 часа 1049 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Станка Златева призна грешката си и се сбогува: "Нямам желание да работя за българската борба"

Бившият председател на Българската федерация по борба Станка Златева излезе с дълга позиция в социалните мрежи. Преди две седмици се проведе извънредното Общо събрание на родната централа, на което бе гласувано освобождаването на петкратната световна шампионка с 94 гласа "За". Сега Златева публикува дълго изявление, в което обясни методите си на работа, какво следва за нея в бъдеще и целите, които си е била поставила. 

Станка Златева се "сбогува" с българската борба

Златева призна, че основната ѝ цел е била развитието на българската борба чрез родни таланти, а не "готови решения". Тя написа, че не е очаквала да бъде харесвана от всички, но да получи нужната подкрепа в името на родния спорт и бъдещото поколение. Олимпийската вицешампионка определя най-голямата си грешка в това, че е вярвала, че всички искат промяна, а не просто да им е удобна. А най-голямата ѝ загуба е, че е пропуснала възможността да създаде нещо смислено, което да остане зад нея. Накрая Златева ясно заяви, че няма никакво желание да продължава да работи за българската борба.

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"И СЕГА — НЕЩО, КОЕТО ИСКАМ ДА БЪДЕ ЯСНО НА ВСИЧКИ. От този момент нататък нямам желание да работя за българската борба, нямам желание да заемам каквито и да било позиции и не желая повече да участвам в управленските процеси и вътрешните спорове на тази общност. Това е мое лично решение. Взето е след достатъчно размисъл и не е покана за дискусия, убеждаване или поредния опит някой да ми обяснява какво трябва да правя. Моля всички от борческата общност да уважат решението ми и повече да не ме търсят по въпроси, свързани с управлението, проблемите, решенията и бъдещето на българската борба", гласи краят от позицията на Златева.

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"Пиша, за да сложа точка. ЗА МЕН ТАЗИ СТРАНИЦА Е ЗАТВОРЕНА. Оттук нататък животът ми продължава по друг начин — с други цели, други приоритети и с енергия, която ще влагам в неща, които ми носят смисъл, удовлетворение и спокойствие. Не очаквам обяснения. Не търся оправдания. Не желая повече да бъда въвличана в темата, независимо под каква форма. Понякога най-достойният отговор е да си тръгнеш, без да се обръщаш назад. А най-голямата ирония е, че хората често започват да оценяват нечий труд едва когато вече нямат възможност да разчитат на него. Аз знам в какво повярвах. Знам защо поех отговорността и какво исках да постигна. Не всеки, който си тръгва, е победен. И не всеки, който остава, е спечелил. Времето ще покаже останалото. Моят път продължава напред."

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Станка Златева борба българска федерация борба
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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