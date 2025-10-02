Войната в Украйна:

Плановете за наемане на служители в САЩ са най-ниски от 16 години

02 октомври 2025, 17:31 часа 317 прочитания 0 коментара
Плановете за наемане на служители в САЩ са най-ниски от 16 години

Работодателите в САЩ са обявили по-малко съкращения на работни места през септември, но плановете за наемане на служители от началото на годината са на най-ниските нива от 2009 година. Това показват данни в доклад на компанията за подбор на персонал Challenger, Gray & Christmas, публикувани днес и цитирани от Ройтерс. Това потвърждава, че пазарът на труда е в застой, тъй като търсенето и предлагането на работна сила намаляват заради политически причини и технологичния напредък.

Спиране на правителството

Докладът обикновено не привлича голямо внимание, но в момента придобива важно значение заради спирането на работата на правителството на САЩ, заради което не се публикуват основни икономически данни – включително силно очаквания месечен доклад за заетостта през септември, който трябваше да бъде обявен утре.

Още: Спирането на работата на правителството в САЩ ще удари по БВП

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството от 1981 г. насам, т.нар. шътдаун, което доведе до излизането на 750 000 федерални служители в принудителен неплатен отпуск, като същевременно спира публикуването на седмичния доклад за молбите за помощи при безработица, данните за поръчките към промишлените производители в САЩ през август и за активността в строителния сектор в страната. Очаква се да бъдат засегнати и данните за търговският баланс на САЩ.

Планираните съкращения на работни места са намалели с 37 на сто на месечна база до 54 064 през септември, отчита компанията. Но от началото на годината работодателите са обявили 946 426 съкращения на работна сила – най-високият брой до този момент през годината от 2020 година.

Плановете за наемане на персонал досега през 2025 г. са насочени към 204 939 души, което е най-ниското ниво от 2009 г., когато икономиката на страната бе започнала да излиза от "Голямата рецесия", която настъпи в края на 2007 г. и почти доведе до колапс на финансовата система, пише в доклада.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Компаниите в Германия продължават да съкращават работни места

Управлението за федералния резерв на САЩ  възобнови политиката си на облекчаване на паричната политика миналия месец, като понижи основната си лихва с 25 базисни пункта, като постави целевия диапазон за лихвата по федералните фондове между 4 и 4,25 на сто, с цел да подпомогне пазара на труда.

Икономисти посочват, че продължаващата несигурност, породена от търговската политика на президента Доналд Тръмп, депортирането на имигранти, пребиваващи САЩ и възходът на изкуствения интелект са допринесли за намаляване на търсенето и предлагането на работна сила.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
САЩ работни места американска икономика
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес