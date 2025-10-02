Плановете за наемане на служители в САЩ са най-ниски от 16 години

Работодателите в САЩ са обявили по-малко съкращения на работни места през септември, но плановете за наемане на служители от началото на годината са на най-ниските нива от 2009 година. Това показват данни в доклад на компанията за подбор на персонал Challenger, Gray & Christmas, публикувани днес и цитирани от Ройтерс. Това потвърждава, че пазарът на труда е в застой, тъй като търсенето и предлагането на работна сила намаляват заради политически причини и технологичния напредък.

Спиране на правителството

Докладът обикновено не привлича голямо внимание, но в момента придобива важно значение заради спирането на работата на правителството на САЩ, заради което не се публикуват основни икономически данни – включително силно очаквания месечен доклад за заетостта през септември, който трябваше да бъде обявен утре.

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството от 1981 г. насам, т.нар. шътдаун, което доведе до излизането на 750 000 федерални служители в принудителен неплатен отпуск, като същевременно спира публикуването на седмичния доклад за молбите за помощи при безработица, данните за поръчките към промишлените производители в САЩ през август и за активността в строителния сектор в страната. Очаква се да бъдат засегнати и данните за търговският баланс на САЩ.

Планираните съкращения на работни места са намалели с 37 на сто на месечна база до 54 064 през септември, отчита компанията. Но от началото на годината работодателите са обявили 946 426 съкращения на работна сила – най-високият брой до този момент през годината от 2020 година.

Плановете за наемане на персонал досега през 2025 г. са насочени към 204 939 души, което е най-ниското ниво от 2009 г., когато икономиката на страната бе започнала да излиза от "Голямата рецесия", която настъпи в края на 2007 г. и почти доведе до колапс на финансовата система, пише в доклада.

Управлението за федералния резерв на САЩ възобнови политиката си на облекчаване на паричната политика миналия месец, като понижи основната си лихва с 25 базисни пункта, като постави целевия диапазон за лихвата по федералните фондове между 4 и 4,25 на сто, с цел да подпомогне пазара на труда.

Икономисти посочват, че продължаващата несигурност, породена от търговската политика на президента Доналд Тръмп, депортирането на имигранти, пребиваващи САЩ и възходът на изкуствения интелект са допринесли за намаляване на търсенето и предлагането на работна сила.