02 октомври 2025, 14:36 часа 304 прочитания 0 коментара
Effie Awards България представя част от журито за 2025 година

Effie Awards България навлиза в своето 18-о издание и продължава да задава стандарта за ефективност в комуникациите. Наградите отличават най-значимото постижение в маркетинга - идеи, които работят - и със своята над 50-годишна история са символ на успеха, а у нас близо две десетилетия мотивират бранша да съчетава креативност и измерими резултати.

И тази година конкурсът отново събира в журито водещи професионалисти от комуникационни агенции, компании-рекламодатели, медии, агенции за пазарни проучвания, както и независими експерти. Те ще отличат кампаниите, които превръщат добрите идеи в измерими постижения.

Сред имената, които ще определят най-добрите кампании за 2025 година, са:

  • Ангел Искрев – Творчески директор и съосновател, proof.
  • Богдан Богомилов – Performance Marketing Expert
  • Борислав Кандов – Дигитален стратег, The Smarts
  • Грета Колева – Управляващ директор, Graffiti BBDO и Proximity Sofia
  • доц. д-р Даниела Кадийска – Преподавател, Нов български университет
  • Десислава Топалова - Маркетинг Мениджър Телевизионни канали, Nova Broadcasting Group
  • Димитър Стаматов – Експерт по маркетинг и комуникации
  • Доника Ризова – Комуникационен експерт
  • Елена Колева – Изследователски директор, Агенция Pragmatica
  • Ива Димова – Управляващ директор, Ipsos България
  • Иво Алтънов – Управляващ директор, Noble Graphics
  • Красимир Папазов - Редакционен директор, redlink.bg
  • Марчела Абрашева – Регионален управляващ директор за Югоизточна Европа, Kantar
  • Михаела Камишева – Executive Director, guts&brainsDDB
  • Огнян Бекяров – Ръководител Отдел "Връзки с клиенти", Nitram
  • Радомир Иванов – Business & Creative Lead, Saatchi&Saatchi Sofia
  • Сибел Реджеб – Търговски директор, Икономедиа
  • Христо Петков - Бизнес директор, NEXT-DC
  • Юлиан Добрев – Основател и директор анализи, BluePoint Research and Consulting

Към тях ще се присъединят и още изтъкнати лица от бизнеса, чието представяне предстои скоро.

Крайният срок за кандидатстване е 7 октомври 2025 г. Кандидатурите ще бъдат оценявани през октомври и ноември, а победителите ще бъдат обявени на официална гала церемония на 3 декември 2025 г.

Наградите Effie® са златният стандарт за оценка на маркетинговата ефективност. Те отличават кампаниите и инициативите, които действително постигат резултати, насърчават иновациите и демонстрират как съчетаването на стратегия, креативност, медийно планиране и изпълнение може да доведе до изключителни постижения. Конкурсът обхваща всички комуникационни канали на българския пазар и цели да отличи най-значимите и успешни маркетингови практики, доказали ефективността си чрез измерими критерии.

Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.

За повече информация посетете effiebulgaria.org.

Яна Баярова
