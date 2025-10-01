По-топъл дом, по-чист въздух: започва нова мащабна инициатива за смяна на старите печки в столицата

Столична община започва дълго чаканата реализация на същинската фаза на проекта за подмяна на отоплителни уреди по Програма „Околна среда 2021–2027“. От възможността могат да се възползват домакинства във всички столични райони, които все още се отопляват на дърва и въглища. Процедурата за предварително заявяване остава отворена, а всеки желаещ може да подаде заявление ТУК.

На 17-и септември беше завършен един от най-важните етапи преди започването на дейностите - изборът на изпълнител за техническа помощ. Избраният консултант има ключова роля – той ще подпомага гражданите във всяка стъпка от подаването на документи и огледите на място, до подписването на договори с общината. В неговите задачи влизат организиране на домашни посещения за техническа консултация и препоръка за подходящи уреди, съдействие при попълването на формулярите, както и разработване на онлайн калкулатор за улеснение на кандидатите. Ако процедурата не бъде обжалвана, подмяната на уредите ще започне поетапно още тази година.

За всяко включено домакинство подмяната ще бъде напълно безплатна: старите печки и котли ще се демонтират, извозят и предадат за рециклиране, а на тяхно място ще се монтират нови уреди – климатик, термопомпа или пелетен котел. В пилотен вариант ще се предлага и възможност за изграждане на малки фотоволтаични системи за собствено потребление. До пролетта на 2029 г. приблизително 10 815 домакинства ще получат ново отопление, което, заедно с въведената наскоро нискоемисионна зона, е една от най-осезаемите стъпки към по-чист въздух в София.

Какво показват резултатите: над 11 500 домакинства с вече сменени уреди, 97% удовлетворение

Oт началото на първата програма до сега в София са сменени уредите в над 11 500 домакинства. Само в рамките на наскоро приключилия предходен проект по програма LIFE само в София бяха подменени над 5500 стари печки и котли на твърдо гориво, като от безплатната програма се възползваха повече от 3180 домакинства. Това доведе до осезаемо подобрение на качеството на въздуха – за последните години концентрациите на фини прахови частици в столицата са намалели с 44%, а дните с превишения на допустимите норми – с над 80% спрямо 2016 г.

Тези числа обаче са само част от историята. Най-важното е, че програмата промени ежедневието на хората. Според проучване на „Алфа Рисърч“ 97% от домакинствата са доволни от подмяната на старите си уреди. Повече от половината (60%) са преминали към климатици, 30% – към пелетни котли, а 10% са избрали газови системи.

Ползите се усещат веднага – отоплението става по-лесно и удобно, въздухът в жилищата е по-чист, а равномерната температура вече е реалност за мнозина. Средният брой отоплявани помещения се е увеличил, а 94% от хората казват, че новите уреди са значително по-лесни за поддръжка в сравнение със старите печки на дърва и въглища.

Нови ограничения за печките и транспорта: зоните с ниски емисии се разширяват

От 1 януари 2025 г. в София вече действа първата зона за ниски емисии за битово отопление, която обхваща 1660 домакинства в кварталите „Средец“, „Красно село“, „Изгрев“, „Илинден“, „Студентски“, „Оборище“, „Възраждане“, „Лозенец“ и „Триадица“. В тези райони отоплението с дърва и въглища е забранено, а засегнатите домакинства могат да се включат в програмата за безплатна подмяна на старите уреди. Постепенно мярката ще обхване всички столични квартали – до 2029 г. целият град ще бъде зона без печки на твърдо гориво.

Подобни мерки вече доказват ефекта си и в транспорта. Нов доклад на екологичното сдружение „За Земята“ показва, че въведената зона с ниски емисии за автомобили е довела до над 10% спад на замърсяването с азотен диоксид (NO₂) в рамките на първите три месеца от реалния ѝ контрол. В някои точки от центъра намалението достига дори 25%. Това потвърждава, че ограничаването на замърсяващите източници работи – и колкото по-дълго и по-обхватно се прилагат мерките, толкова по-ясно ще се усеща резултатът.

За жителите на София това означава едно: преминаването към по-чисто отопление вече не е само доброволна стъпка, а необходимост. Подмяната на старите уреди и въвеждането на нискоемисионни зони вървят ръка за ръка – и колкото повече хора се включат навреме, толкова по-бързо всички ще дишаме по-чист въздух.

Комуникационна кампания и подкрепа: какво да очакваме

За да достигне до възможно най-много хора, Столична община започва мащабна кампания за информираност, за която също има избран изпълнител с вече сключен договор. Тя включва провеждането на 90 информационни дни в приоритетните квартали, специални събития за старта и финала на проекта, както и срещи и обучения с местни екипи. Кампанията ще бъде подкрепена от присъствие в медиите, социалните мрежи и рекламни послания в метрото и градската среда.

В близко бъдеще гражданите ще могат да разчитат и на единна телефонна линия за въпроси, както и на нов онлайн калкулатор, който ще им помага да изберат подходящото решение за отопление. Така всеки, който иска да се включи, ще получи ясна информация и конкретна помощ – от първата стъпка до реалната подмяна на стария уред.

Защо да се включите: ползи за дома, здравето и джоба

Животът с печка на дърва или въглища не само замърсява въздуха навън, но и директно вреди на здравето у дома. Измервания на ЕнЕфект с подкрепата на Clean Air Fund показват, че в такива жилища температурният комфорт е нарушен през по-голямата част от времето, а нивата на фини прахови частици, въглероден окис и въглероден диоксид редовно надвишават допустимите норми. Това създава рискове от респираторни и сърдечно-съдови заболявания, особено за децата и възрастните хора. В сравнение, домовете с климатици, термопомпи или пелетни котли поддържат по-равномерна температура, по-чист въздух и значително по-безопасна среда за живеене.

Подмяната на стария уред обаче носи повече от здравни ползи. Новите технологии са по-лесни за използване и спестяват време и усилия – без носене на дърва, без прах и сажди. А ефектът е най-голям, когато подмяната на уредите се съчетава с мерки за енергийна ефективност – най-малкото, нова дограма и добра топлоизолация. Така постигаме устойчиво намаляване на разходите за отопление, по-висока енергийна сигурност и дългосрочна защита на семейния бюджет – важно е за нас самите, за нашите деца и възрастни родители, и за целия град.