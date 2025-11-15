Любопитно:

Премиерът се похвали за дерогацията на "Лукойл" и постави задача пред Румен Спецов

15 ноември 2025, 11:07 часа 322 прочитания 0 коментара
"Направихме възможно най-доброто за рафинерията". Така премиерът Росен Желязков коментира назначаването на ръководителя на НАП Румен Спецов като особен управител на "Лукойл" и получената дерогация от санкциите на САЩ, която Вашингтон ни даде до април 2026 г. "Показахме, че когато работим ефективно, в екип, с подкрепата на мнозинството в парламента, резултатът е явен", похвали се министър-председателят. Премиерът акцентира върху интензивните ежедневни разговори, които се провеждат с партньорите от Обединеното кралство и от САЩ "още от първия ден на санкциите".

"Целта е да се гарантира, че никакви средства от дружествата няма да изтичат в нежелана посока. Същевременно е важно рафинерията да продължи да работи безпрепятествено, работещите в нея да бъдат спокойни за труда си и българският пазар да не изпита нито едно затруднение", каза той.

Желязков и министърът на енергетиката Жечо Станков инспектираха напредъка по изграждането на лот 3 „Рупча-Ветрино“ от Вертикалния газов коридор в района на магистрала „Хемус“ днес, 15 ноември.

Предизвикателства пред рафинерията край Бургас

Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията, изтъкна Желязков и припомни, че дерогацията е с продължителност от шест месеца. Министър-председателят посочи, че е важно да бъде осигурена навременната доставка на нефт, да има безпрепятствени процеси по преработката и дистрибуцията.

"Разчитам, че особеният управител и екипът, който ще подбере, чрез предпоставките, които са предвидени в закона, ще внесе необходимото успокоение", изтъкна Желязков.

Премиерът също така изрази надежда Руската федерация да се вслуша в "гласа на разума" и да спре огъня в Украйна. Министър-председателят е категоричен, че докато войната продължава, санкциите от страна на Европейския съюз и от страна на САЩ ще продължат все повече да затягат примката.

Инспекцията на Вертикалния газов коридор

Относно напредъка по изграждането на лот 3 „Рупча-Ветрино“ от Вертикалния газов коридор премиерът Росен Желязков подчерта, че страната ни навлиза в нов етап на енергийно развитие, като природен газ вече ще се транспортира по направление Юг–Север. „България ще осигурява доставки чрез диверсифицирани и надеждни трасета, като основен фокус ще бъде върху втечнения природен газ от Гърция и гръцките терминали, предназначен предимно за Украйна, Молдова, Унгария и Словакия", допълни той.

Министър-председателят каза, че правителството потвърждава своя ангажимент да развива стратегически инфраструктурни проекти и да насърчава енергийната независимост на страната. Росен Желязков изтъкна, че проектът е част от по-широка геополитическа динамика, в която конкуренцията на енергийните пазари се засилва. Той акцентира, че диверсификацията на източниците и маршрутите е ключов инструмент за укрепване на енергийната сигурност, особено в контекст на глобална среда, в която формите на конкуренция могат да бъдат както пазарни, така и непазарни. „Затова България трябва да участва с всички свои потенциали – геополитическото си местоположение, умерената си външна политика и най-вече социалното спокойствие в страната“, смята Желязков.

Жечо Станков заяви, че новото трасе ще осигури на България възможността да остане на картата като един от ключовите газови преносители в региона. Той посочи, че това е проект на висока енергийна дипломация, който укрепва партньорствата на България и повишава ролята ѝ в регионалната енергийна система. „От една страна, този проект ни дава възможност да работим с нашите партньори. Тук, освен български фирми и стотици квалифицирани работници, участват и високотехнологични компании от Германия и САЩ. От друга страна, именно „Булгартрансгаз“ ще увеличи своите приходи чрез повишения транзит", подчерта министърът.

Проектът за Вертикалния газов коридор е от стратегическо значение за сигурността и диверсифицирането на газовите доставки в Централна и Югоизточна Европа. Към момента по трасето на лот 3 Рупча-Ветрино са разчистени 58 км от строителната полоса и са разнесени тръби по 18 км от него. Предстоят ключови инженерни пресичания - под три реки, автомагистрала „Хемус“ и Стара планина - които ще бъдат реализирани чрез хоризонтално насочено пробиване - иновативна технология, осигуряваща висока прецизност и грижа към околната среда.

Строителните дейности на българска територия по лот 1 „Кулата-Кресна“ бележат съществен напредък. Трасето от 48 км е напълно разчистено, тръбите са разнесени по цялата дължина, заваръчните работи обхващат над 43 км, а направените траншейни изкопи са 47 км. Успешно са реализирани всички 14 безизкопни преминавания под пътища и жп линии, както и три от петте планирани хоризонтални пробивания.

Димитър Радев
