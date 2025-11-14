Официално: Лукойл България получи дерогация от санкциите на САЩ до края на април 2026 г.

Съединените щати дадоха официална дерогация на дружествата на Лукойл в България. Отлагането на влизането на санкциите в сила ще важи до края на април 2026 година.

Още: Официално: Румен Спецов е особен управител на "Лукойл"

Според официалния документ, Вашингтон разрешава транзакциите, свързани с определени дружества на Лукойл в България до 12:01 ч. източно лятно часово време на 29 април 2026 г.

Изключението важи за:

Лукойл Нефтохим Бургас АД;

Лукойл България ЕООД;

Лукойл Авиация България ЕООД;

Лукойл България Бункер ЕООД;

Изключението засяга всяко дружество, в което едно или повече от горепосочените лица притежават, пряко или непряко, индивидуално или съвместно, 50 % или повече от капитала. Настоящото общо разрешение не дава право на никакви транзакции, които са забранени от Руските санкции за вредни чуждестранни дейности, става ясно от решение на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ.

И още – OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ) дава срок до 13-ти декември, 2025 година, на руската компания "Лукойл" да преговаря за продажба на всички свои чуждестранни активи като извършва съответните финансови операции, които иначе биха били под санкции - т.е. изключение. Само че която и да е продажба трябва да бъде одобрена от OFAC, за да не попадне под санкции.

Още: "Лукойл" България получи отсрочка от санкциите на Великобритания