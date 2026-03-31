Привидно спокойствие при петрола: Какво подготвят пазарите след неочакваната пауза в цените?

Цената на петрола е стабилна в сутрешната азиатската търговия днес. Войната в Близкия изток, която разтърси световни енергийни пазари, продължава вече пета седмица без сигнали за приключването й. Цените на петрола скочиха през март на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, като от началото й сортът Брент е поскъпнал с над 40 процента. Очаква се контрактите да приключат с рекордно месечно повишение на цените, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 0,14 на сто до 107,24 долара за барел.

Още: WSJ: Тръмп спира войната и без да подсигури Ормузкия проток. Той иска арабските държави да я платят (ВИДЕО)

Американският лек суров петрол WTI отстъпва с 0,05 на сто до 102,83 долара за барел.

Месец след началото на войната на пазара продължават да се наблюдават силни колебания на фона на потока от новини, докато напрежението и атаките между САЩ, Израел и Иран ескалират.

"Изглежда, че пазарите преминаха от просто механично търгуване въз основа на новините... към режим на малко повече страх, при който се избягва поемането на риск", заяви Вишну Варатан, ръководител на отдела за макроикономически изследвания за Азия в Mizuho.

Още: Цената на петрола скочи отново след коментар на Тръмп

"Това отчасти може да е свързано с отдалечаването от предишната преценка, че има голяма вероятност (президентът на САЩ Доналд) Тръмп да успее да контролира времевата рамка…и насочване към опасения или страх от по-продължителен конфликт", допълва експертът.

Оптимизмът на пазарите леко се засили, след като "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Тръмп е казал на съветниците си, че е "готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен".