Признание за цените на горивата: Кризата с Иран не беше толкова тежка

"Това беше най-тежкото прекъсване на доставките на горива заради войната в Иран и не доведе до нищо сериозно. Голяма част от резервите на горива бяха пуснати на пазара, за да се компенсира липсата и да спре покачването на цената. Няма кораб, който да е минал през Ормузкия проток и не се знае кога ще мина, така че не можеда се каже, че петролът е потекъл". Това мнение изрази пред БНТ Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Още: Петролната асоциация каза какво прави "Лукойл" и ще има ли таван на цената на горивата

Кога ще се нормализира пазарът на горива

Снимка: БГНЕС

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По думите му ще мине доста време, докато пазарът се нормализира. "Не може да бъде наводнен пазара с горива към момента и едва ли това ще се случи. Сега всички резерви, които са използвани, ще трябва отново да се запълнят", добави Бенчев. Но той каза и, че заради позитивното развитие в Близкия изток в следващите 2-3 седмици ще се усети по-сериозно поевтиняване на горивата в България.

След като беше изрично питан от водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова как така като дойде време за поскъпване, става бързо, а сега - като дойде време за поевтиняване, не е така, и то след като Тръмп периодично сваляше цените на петрола с изказвания по време на войната, Бенчев отговори, че има икономическа логика - борсовите цени се влияят по-бързо, отколкото тези, които са "физически".

Според него американският президент Доналд Тръмп ще се опита да задържи цената на суровия нефт до 80 долара на барел - едва ли скоро, тази година, ще може цената да падне пак на около 60 долара, колкото беше преди Тръмп да тръгне на война с Иран. По думите на Бенчев това най-вероятно ще се случи до окомври-ноември, тъй като "президентът Тръмп хич не обича високите цени на горивата". Тогава, през ноември, са изборите за Камарата на представителите и Сената и с голяма доза вероятност републиканците ще ги загубят.

Светослав Бенчев отново повтори тезата си, че САЩ няма да тръгнат бързо да купуват горива, за да не скочи и тяхната цена.

Председателят на Българската петролна и газова асоциация коментира още, че може да има и такса "геополитическа несигурност" върху всеки един барел суров нефт, ако се стигне до неблагоприятна ситуация в Иран. И още веднъж повтори до болка познатата си теза, че България е сред държавите в ЕС с най-ниска цена на горивата.

"Ако настоящата геополитическа ситуация се задържи, до 2-3 седмици ще има по-сериозно намаление на цената на горивата", по думите на Светоослав Бенчев, според когото пазарът чака да види дали американците ще пътуват повече това лято, за да стане ясно какво ще се случи с цената на горивата.

Светослав Бенчев допълни още, че няма никакъв риск за "Лукойл" и работата на рафинерията, при положение, че получи дерогация от САЩ до ноември месец. "Собствеността на рафинерията в Бургас ще се реши не в България, а на голямата геополитическа шахматна дъска", каза още председателят на Българската петролна и газова асоциация.

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