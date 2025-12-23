Кабинетът подаде оставка:

Призова хората да спят спокойно: Вучич постигна споразумение с "Газпром"

23 декември 2025, 16:55 часа 616 прочитания 0 коментара
Призова хората да спят спокойно: Вучич постигна споразумение с "Газпром"

Сръбският президент Александър Вучич потвърди, че страната ще продължи да получава руски газ до 31 март 2026 г. след като беше постигнато ново тримесечно споразумение с „Газпром“. Той заяви, че гражданите могат да бъдат спокойни, че Сърбия разполага с достатъчно резерви от газ и електроенергия, за да ѝ стигнат за цялата зима, пише македонската медия "Плюс инфо", позовавайки се на информация и на сръбската Blic.

"Имаме споразумение за продължаване на доставките на газ през следващите три месеца. Нека хората спят спокойно, Сърбия ще има и електричество и достатъчно газ за предстоящия сезон", каза Вучич на тържествен прием в Двореца на Сърбия".

Сърбия трябва много да строи

Сръбският лидер наскоро подчерта необходимостта от обновяване на инфраструктурата на енергийната мрежа.

"Трябва да строим много. Ще изградим интерконектор със Северна Македония и петролопровод с Румъния. Това ще ни осигури сигурност и независимост", каза Вучич.

"Газпром" преговаря с унгарската MOL за НИС

Сръбският лидер добави, че Белград разполага с информация, че „Газпром“ преговаря с унгарската компания MOL за дял в сръбската петролна компания Сръбската петролна индустрия (НИС), което би могло да доведе до промени в структурата на собственост на енергийния пазар. Сръбското правителство отдавна е определило осигуряването на енергийна независимост като приоритет. Вучич подчерта, че Сърбия трябва да осигури дългосрочна стабилност на пазара, независимо от евентуални европейски санкции. ОЩЕ: Надеждата на Сърбия за газ и България: Ето какъв е план В на Вучич, ако не подпише с Москва

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия Александър Вучич руски газ НИС
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес