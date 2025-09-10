Промишленото производство отбеляза спад на годишна база

Индексът на промишленото производство през юли 2025 г. остава на равнището от предходния месец, съобщава Националният статистически институт (НСИ). Данните са предварителни и сезонно изгладени.

В сравнение с юли 2024 г. е регистрирано намаление с 8,3 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

През юли 2025 г. спрямо юни 2025 г. е отчетено увеличение при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2 на сто, и в преработващата промишленост - с 1,8 на сто, докато в добивната промишленост се наблюдава спад - с 11,5 на сто.

Още: България е с най-голям спад на промишлената продукция в целия ЕС

По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при производството на метални изделия, без машини и oборудване - с 16,1 на сто, и при производството, некласифицирано другаде - с 14,6 на сто.

Спад е регистриран при производството на превозни средства, без автомобили - със 17,2 на сто, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 9,7 на сто.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 34,9 на сто, и в преработващата промишленост - с 3,3 на сто, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение - с 2,1 на сто.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо юли 2024 г. е регистриран при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон, и производството на превозни средства, без автомобили - с по 25,8 на сто, производството на облекло - с 21 на сто, производството на основни метали - с 19,6 на сто.

Още: Промишленото производство у нас намалява за шести пореден месец

Ръст е отчетен при производството на тютюневи изделия - с 34,5 на сто, както и при производството на мебели - със 17,6 на сто.