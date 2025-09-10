Войната в Украйна:

Промишленото производство отбеляза спад на годишна база

10 септември 2025, 14:20 часа 241 прочитания 0 коментара
Промишленото производство отбеляза спад на годишна база

Индексът на промишленото производство през юли 2025 г. остава на равнището от предходния месец, съобщава Националният статистически институт (НСИ). Данните са предварителни и сезонно изгладени.

В сравнение с юли 2024 г. е регистрирано намаление с 8,3 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

През юли 2025 г. спрямо юни 2025 г. е отчетено увеличение при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2 на сто, и в преработващата промишленост - с 1,8 на сто, докато в добивната промишленост се наблюдава спад - с 11,5 на сто.

Още: България е с най-голям спад на промишлената продукция в целия ЕС

По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при производството на метални изделия, без машини и oборудване - с 16,1 на сто, и при производството, некласифицирано другаде - с 14,6 на сто.

Спад е регистриран при производството на превозни средства, без автомобили - със 17,2 на сто, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 9,7 на сто.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 34,9 на сто, и в преработващата промишленост - с 3,3 на сто, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение - с 2,1 на сто.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо юли 2024 г. е регистриран при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон, и производството на превозни средства, без автомобили - с по 25,8 на сто, производството на облекло - с 21 на сто, производството на основни метали - с 19,6 на сто.

Още: Промишленото производство у нас намалява за шести пореден месец

Ръст е отчетен при производството на тютюневи изделия - с 34,5 на сто, както и при производството на мебели - със 17,6 на сто.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Производство Промишленост промишлено производство информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес