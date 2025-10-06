Промишленото производство в Испания нараства с най-бързи темпове от две години

Промишленото производство на Испания нараства с най-бързите темпове от повече от две години през август. Това сочат данните на Националния статистически институт "Ине", публикувани днес и цитирани от БТА.

Промишленото производство се повишава с 3,4 на сто на годишна база през август, по-бързо от ръста от 2,7 на сто през юли. Това е най-силното увеличение от март 2023 г., когато производството нарасна с 4 на сто.

Производството на капиталови стоки се увеличава най-много - с 4,9 на сто на годишна основа през август. Производството на потребителски стоки нараства с 3,9 на сто, а на електроенергия - с 3,7 на сто. При междинните стоки ръстът е 0,4 на сто.

Още: Инфлацията в Испания се ускори

На месечна база ръстът в индустриалното производство се забавя значително до 0,4 на сто през август спрямо 2,5 на сто през юли, отбелязва още статистическата служба.

Испанската икономика расте повече от очакваното