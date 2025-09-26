Испанската икономика расте повече от очакваното

Икономиката на Испания е нараснала с 0,8 на сто на тримесечна база през второто тримесечие на 2025 г., сочат финалните данни на националната статистическа служба (INE), което е по-висок ръст както спрямо първоначалната оценка от 0,7 на сто, така и спрямо отчетените 0,6 на сто през първото тримесечие, предаде БТА.

На годишна база, растежът е коригиран нагоре до 3,1 на сто спрямо предварителните 2,8 на сто, макар и леко под темпа от 3,2 на сто през първото тримесечие.

Основен двигател на икономическия растеж остава вътрешното търсене, което е допринесло с 0,8 процентни пункта. Външното търсене не е оказало положителен ефект.

Потреблението на домакинствата е нараснало с 0,8 на сто, докато държавните разходи са се увеличили с 0,1 на сто. Бруто капиталообразуването (инвестициите - бел. ред.) отбелязва силен ръст от 1,8 на сто. Износът на стоки и услуги се е увеличил с 1,3 на сто, а вносът – с 1,6 на сто.

