САЩ продадоха за скрап два руски танкера под санкции

Съединените американски щати са продали на компания от ОАЕ за скрап руски петролни танкери, които са обект на санкции и са били конфискувани през януари тази година, по време на блокадата на Венецуела, съобщава Reuters. Компанията Global Marketing Systems (GMS), специализирана в рециклирането на кораби (със седалище в Дубай), е закупила танкерите миналия месец за неупомената сума. Продажбата е включвала кораба Era, който преди това е плавал под имената Marinera и Bella 1, както и кораба Lileo, който преди това е плавал под имената Galileo и Veronica.

Танкерите ще бъдат рециклирани в заводи за скрап в Индия. "Американското правителство ни ги продаде и имаше съдебно решение, разрешаващо продажбата, но възникнаха някои усложнения, включително фактът, че не бяхме напълно сигурни кой е бил предишният им собственик", заяви пред Lloyd’s List главният изпълнителен директор на GMS Анил Шарма.

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Задържането на танкерите

През януари 2026 г. Американската брегова охрана и военните сили за специални операции задържаха кораба под руски флаг Era във водите южно от Исландия, с което сложиха край на едноседмично преследване през Атлантическия океан. По-рано корабът беше пробил американската блокада в Карибско море, целяща да спре износа на петрол от Венецуела.

САЩ задържаха и кораб под руски флаг в Карибско море, известен сега като Lileo. Танкерът беше обект на американски санкции срещу Русия.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи с 90 дни разрешението за чуждестранни кораби да превозват петрол и някои други стоки между пристанища в САЩ в нарушение на изискванията на Закона „Джоунс“ - американския закон за корабоплаването от 1920 г., който изисква стоките между пристанищата в Щатите да се превозват само с кораби, построени и управлявани в страната.

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