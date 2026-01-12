Радар за икономика: Най-важните новини на 12 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 12 януари 2026 г.

Банките в България вече са с една по-малко: Финализираха сделка

Банкова сделка в България не се случва всеки ден. "Българо-американска кредитна банка" АД (БАКБ) финализира сделката по придобиване на "Токуда Банк" ЕАД, съобщиха от кредитната институция. Окончателният договор за покупко-продажбата на акциите между БАКБ и Tokushukai Incorporated, Япония, е бил сключен днес (12 януари 2026 година), като в резултат на него БАКБ придобива 6 800 000 броя безналични акции с право на глас, представляващи 100 процента от капитала на "Токуда Банк".

Рязък обрат в курса на еврото

Новата ни валута - еврото претърпя обрат в курса и отново пое рязко възходящо, като европейската валута вече е близо до нивото от 1,17 към американската. Това се случи защото щатският долар регистрира най-значителния си спад за последните три седмици в понеделник, след като американски прокурори започнаха наказателно разследване срещу президента на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл.

Заради ремонт: Прокуратурата в САЩ започна разследване срещу ръководителя на Фед

А ето за какво е въпросното разследване. Американските прокурори са започнали наказателно разследване срещу президента на Управлението за федерален резерв, известно като Фед, Джером Пауъл във връзка с ремонта на централата на централната банка на стойност около 2,5 млрд. долара, предават световните агенции. Разследването срещу Пауъл допълнително изостри и без това влошените отношения между администрацията на президента Доналд Тръмп и ръководителя на централната банка на САЩ.

ЕС внася все повече американски газ

В същото време през 2025 г. ЕС е внесъл 312,7 милиарда кубически метра природен газ, като почти половината от това количество е втечнен природен газ (LNG) - 143,1 милиарда кубически метра. Основен доставчик на природен газ остава остава Норвегия, а Съединените щати все по-уверено заемат второто място с 82,9 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG). Ръстът на вноса в ЕС на природен газ от САЩ на годишна база е цели 61 на сто.

Още: ЕС внася все повече американски газ

Наша съседка стана най-големият производител на природен газ в ЕС

И като стана дума за газ - Румъния се похвали. Тя е най-големият производител на природен газ в целия Европейски съюз. Това съобщи министърът на енергетиката на страната Богдан Иван в интервю за Диджи24. "В момента добиваме между 21 и 23 милиона кубични метра газ на денонощие и разполагаме с газохранилища с капацитет от 3 милиарда куб.м., които в момента са запълнени до приблизително 68 процента от капацитета си", обясни министърът.