Радар за икономика: Най-важните новини на 16 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 16 април 2026 г.

Инфлацията в България се ускорява за първи път от седем месеца

Инфлацията в България на годишна база през март е 2,8 на сто и се покачва с 0,7 процентни пункта спрямо тази през февруари, което е първото ускоряване на инфлацията у нас от септември 2025 г. На месечна база пък инфлацията у нас расте с 1 на сто спрямо февруари. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес.

След проверка: Стана ясно точно колко хора ще получат по 20 евро за гориво

Общо 210 934 човека с ниски доходи ще бъдат подкрепени от държавата с компенсация от 20 евро заради цената на горивата през месец март, съобщиха от МТСП. Това стана ясно, след като Националната агенция за приходите (НАП) завърши проверката колко от подалите заявления изпълняват заложените в програмата изисквания – да имат автомобил или сключен договор за лизинг и средномесечните им доходи да са до два пъти линията на бедност.

Без полети в Европа: Самолетното гориво свършва след шест седмици

Европа разполага със самолетно гориво за около шест седмици. Това съобщи ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол в интервю за Асошиейтед прес. Той предупреди, че вероятно ще се стигне до отмяна на полети, ако доставките на петрол останат блокирани заради войната в Иран. По думите му това е все по-вероятен сценарий, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново.

Цената на петрола: Пазарите затаиха дъх преди съдбовните преговори САЩ - Иран

Цената на петрола остана почти без промяна в ранната търговия днес, като обърна по-ранния спад на фона на скептицизма, че мирните преговори между САЩ и Иран ще доведат до бързо прекратяване на конфликта и възстановяване на доставките през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. С обявяването на блокада на иранските пристанища от страна на САЩ след провала на преговорите през уикенда прекъсванията в доставките могат да се задълбочат.

Обрат на валутните пазари: Еврото изненадва долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар остава над нивото от 1,18 към американската валута, което е невиждано от няколко месеца. Европейската валута бе на значително по-ниски стойности през последните няколко седмици заради силния долар, след началото на война в Иран. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута бе заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

