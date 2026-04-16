Спорт:

Обрат на валутните пазари: Еврото изненадва долара

16 април 2026, 9:28 часа 435 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Обрат на валутните пазари: Еврото изненадва долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар остава над нивото от 1,18 към американската валута, което е невиждано от няколко месеца. Европейската валута бе на значително по-ниски стойности през последните няколко седмици заради силния долар, след началото на война в Иран. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута бе заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1806 долара или над нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,178 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 16 март, когато беше на ниво 1,1435 спрямо долара.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 8 април- единната европейска валута бе със стойности от 1,1714 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 13 май 2025, когато беше 1,1098 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов
евро валути долар валутен курс валутен пазар
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес