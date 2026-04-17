Радар за икономика: Най-важните новини на 16 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 17 април 2026 г.

Обрат: Драстичен срив в цената на петрола

Цената на петрола се срина рязко с над 10 на сто, продължавайки днешната тенденцията на поевтиняване. Това стана факт, след като иранският външен министър обяви днес, че проходът за всички търговски кораби през Ормузкия проток ще остане отворен до края на периода на примирието в Ливан. След новината, инвеститорите вече се надяват, че конфликтът в Близкия изток ще приключи скоро.

Големият обрат при черното злато: Последните новини за петрола

Цената на петрола отбеляза понижение в сутрешната търговия в петък. Инвеститорите се надяват, че конфликтът в Близкия изток ще приключи скоро, след като влезе в сила 10-дневно примирие между Ливан и Израел, а президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран може да проведат преговори през уикенда, предаде Ройтерс. Цената на черното злато отбеляза рекорден ръст от около 50 процента през март и едва наскоро спадна под прага от 100 долара за барел.

Сметката за 2025: Доходи и разходи, кое расте повече?

През 2025 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 14 403 лв. (7364,14 евро) и нараства с 12 на сто спрямо 2024 година. Това става ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ). Миналата година българските домакинства са изразходвали 12 661 лв. (6473,47 евро) средно на човек, което е с 8,1 на сто повече в сравнение с 2024 година. На годишна база ръстът на доходите изпреварва този на разходите с 3,9 процентни пункта.

След еврото: Чуждите инвестиции у нас растат с огромен процент

Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 809,1 млн. евро към края на месец февруари тази година, според предварителните данни на Българската народна банка. Така, в месеците след въвеждането на еврото, нетният поток на преките вложения в страната нараства с 87,4 на сто спрямо същия период на 2025 година. За сравнение, през първите два месеца на миналата година нетният поток на преките инвестиции у нас бе положителен в размер на 431,7 млн. евро или с 377,4 млн. евро по-малко.

Еврото изненада пазарите: Какво се промени в края на седмицата?

Курсът на еврото спрямо щатския долар остава близо до нивото от 1,18 към американската валута, което е невиждано от няколко месеца. Европейската валута бе на значително по-ниски стойности през последните няколко седмици заради силния долар, след началото на война в Иран. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута бе заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Еврото изненада пазарите: Какво се промени в края на седмицата?