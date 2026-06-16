Радар за икономика: Най-важните новини на 16 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 16 юни 2026 г.

Рокада: Донев назначи нов шеф на държавната финансова инспекция

По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е назначен Пламен Веселинов Тодоров. Той е специалист с богат опит в областта на държавната финансова инспекция и правната сфера, натрупан в периода на неговата дългогодишна работа в Агенцията за държавна финансова инспекция и в Държавната агенция „Национална сигурност”.

Още: Рокада: Донев назначи нов шеф на държавната финансова инспекция

Млекопреработватели алармират: Заповед на БАБХ ще доведе до ново поскъпване на млякото

Заповед №РД11-1497 от 8 юни 2026 г. на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въведe от 10 юни задължителни лабораторни анализи за всяка пратка сурово мляко, млечен концентрат, мляко на прах, суроватка и масло с произход ЕС и трети държави. Така от петък над 50 цистерни с мляко изчакват на граничните пунктове с дни до получаване на резултатите, за което време то се разваля и става негодно за консумация. За това алармираха на пресконференция от Българската асоциация на млекопреработвателите (БАМ). Млекопреработватели алармират: Заповед на БАБХ ще доведе до ново поскъпване на млякото

България е втора в ЕС по ръст на почасовите заплати

България остава сред страните с най-високо увеличение на почасовите възнаграждения в ЕС през първото тримесечие на 2026 г. Това сочат публикувани днес данни на Евростат. На годишна база ръстът на почасовото заплащане в нашата страна достига 13,2 на сто, което нарежда България на второ място след лидера Унгария (16,4 на сто) и преди третия Хърватия (9,2 на сто).

Още: България е втора в ЕС по ръст на почасовите заплати

Пълен обрат с курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя пълен обрат и падна под границата от 1,16 към американската валута тази сутрин. Като цяло в последните седмици еврото се задържа на по-ниски стойности спрямо долара. Все пак, в началото на седмицата изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток подкрепиха европейската валута и тя достигна стойности, невиждани от началото на месеца. Пълен обрат с курса на еврото

Заради Ормузкия проток: Голяма промяна с цената на петрола

Цената на петрола продължи да се понижава в сутрешната търговия, тъй като пазарите оценяват перспективите за възобновяване на доставките през Ормузкия проток и развитието на предварителното споразумение за прекратяване на войната между САЩ, Израел и Иран. Военните действия доведоха до затварянето на Ормузкия проток, през който преди конфликта преминаваше приблизително една пета от световните доставки на петрол.

Заради Ормузкия проток: Голяма промяна с цената на петрола