Когато предварително се вдига шум по медиите (и в социалните мрежи), е по-трудно да установим и хванем картел. Най-добре е когато искаме да разкрием и накажем картел да има внезапни необявени проверки на място. Това каза официално КЗК (Комисията за защита на конкуренцията), която визира темата с таксите за организациите, рециклиращи остарели електроуреди и ел. техника и оборудване. От КЗК казват, че въпреки това са направили секторен анализ – явно защото са преценили, че има нужда, тъй като е имало сигнали "за едновременно увеличение между 8 и 10 пъти" на таксите – ОЩЕ: Четири пъти по-евтини електроуреди: Съдът засега спря анти-Пеевски мярка, правителството тихомълком я саботира

Какво показва анализът? "Събраната информация разкрива системни проблеми и натрупани пазарни изкривявания, които обосновават спешна необходимост от преструктуриране на действащия модел, така че финансовата отчетност, фактическото изпълнение на екологичните цели и конкурентните условия на пазара да бъдат оценявани в тяхната взаимна обусловеност и цялост". Какво предлага КЗК – да има централизирано събиране на такси (те се плащат от производителите и търговците на електроуреди и ел. техника) и парите от таксите да се разпределят към организациите за рециклиране на база "действително постигнати резултати". И още: КЗК препоръчва да бъде въведен независим механизъм за пазарна координация, да има ефективен и всеобхватен контрол върху всички законово предвидени задължения по веригата (изглежда сега не е така), да се дигитализират процесите и да се следят потоците от електронни отпадъци, да има публична отчетност на организациите по оползотворяване на ел. отпадъците и прозрачност относно ролята на ПУДООС, както и мерки за повишаване на информираността и прозрачността в сектора.

Изводите и препоръките на КЗК са изпратени до Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, регионалните инспекции по околната среда и водите, общините, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция по приходите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Агенция "Митници". Съгласно Закона за защита на конкуренцията институциите следва в тримесечен срок да информират КЗК какви конкретни мерки ще предприемат за подобряване на конкурентната среда, както и в какви срокове ще ги изпълнят.

Пълният секторен анализ можете ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!

Предистория

Анализът на КЗК касае продуктовите такси за бялата и черната техника (хладилници, климатици, печки, кафемашини, компютри, принтери) – производство и търговия, които се събират, за да може остарелите артикулири да се рециклират, както е по изискванията на ЕС за опазване на околнат среда. През 2025 година се оказа, че тези такси се вдигат ударно с между 700-900%. Тогава Actualno.com научи от свои източници в бранша, че причината се крие в желанието на предишната власт на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН да осигури необходими ѝ за недържавни разходи пари.

Официално парите от продуктовите такси отиват като възнаграждения в предприятията, които се занимават с оползотворяване на отпадъци. Кои са те - държавната ПУДОС и още четири частни организации - "Елтехресурс", "Екобултех", "Грийнтех България" и "Трансинс технорециклираща компания". По-скъпите такси при частниците стават факт синхронно, тоест всички заедно вдигат мизата – това потвърдиха източници на Actualno.com от бранша - ОЩЕ: Над година: Наследството на Пеевски и Борисов защо не купуваме доста по-евтини електроуреди и техника