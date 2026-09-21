120% ръст: Германците вече карат китайски автомобили

Китай е най-големият вносител на автомобили за германския пазар, като експанзията му е повече от впечатляваща - над 120% ръст.

В същото време зносът на нови леки автомобили от Германия е намалял с 4% на годишна база до около 2 млн. броя през първите 7 месеца на годината, докато вносът е нараснал с 16% до около 1,3 млн. автомобила. Това сочат публикувани днес данни на Федералната статистическа служба „Дестатис“ (Destatis), цитирани от Ройтерс. Китай е изместил Чехия като най-голям доставчик на нови леки автомобили за германския пазар.

Внос и износ

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По стойност германският износ на нови леки автомобили е спаднал с 8,9% спрямо същия период на миналата година до 73,5 млрд. евро. Основните пазари са били Великобритания, САЩ и Италия, които заедно са приели 32,7%, или близо една трета, от изнесените автомобили. Спадът засяга всички основни видове задвижване. Износът на автомобили с двигатели с вътрешно горене е намалял с 2,9% до около 1 млн. броя. При изцяло електрическите автомобили понижението също е 2,9% – до 560 000 броя, а при хибридите – 8,2% до 380 000 броя.

Източник: BYD

На този фон вносът на нови леки автомобили от Китай е много осезаем - той е нараснал със 120,9% до 175 000 броя. Така страната е осигурила 13,8% от общия германски внос и е изпреварила Чехия със 173 000 автомобила и Испания със 157 000 автомобила. Увеличението на общия внос в Германия се дължи основно на изцяло електрическите и хибридните автомобили, при които е отчетен ръст съответно от 66,3% и 36%. Вносът на автомобили с двигатели с вътрешно горене е намалял с 9%, предаде БТА.

Износът за САЩ - втория по значимост пазар за германските автомобили, е спаднал с 2,6% по брой и със 17,1% по стойност.

Зад общото понижение се наблюдават значителни различия според задвижването. Доставките на автомобили с двигатели с вътрешно горене за американския пазар са нараснали с 31,7%, докато износът на хибриди е намалял с 50,3%, а на изцяло електрически автомобили – с 56,1%.

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