Радар за икономика: Най-важните новини на 24 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 24 март 2026 г.

Кога поскъпването на газа ще се усети в България: Коментар от "Булгаргаз"

Потребителите на природен газ в България няма да усетят поскъпването на този вид гориво на европейските борси до края на юни. Това стана ясно по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъдено предложението на "Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ с 5,12 процента за април спрямо март. През юли обаче, трябва да се актуализира договорът с Азербайджан.

Кога поскъпването на газа ще се усети в България: Коментар от "Булгаргаз"

Ето как можете да кандидатствате за компенсация след поскъпването на горивата

Агенцията за социално подпомагане (АСП) публикува информация за кандидатстването по Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухването на конфликта в Близкия изток. Мярката ще се активира, ако средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел достигне или надхвърли 1.60 евро на литър в три последователни дни по данни на Националната агенция за приходите.

КЗК е установила бързо покачване при цените на горивата: Какво следва?

Първоначалните данни показват бързо покачване на цените на горивата на едро. Това съобщи председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов пред журналисти след среща с президента Илияна Йотова. Той допълни, че комисията очаква до няколко дни отговори от "Лукойл България“, както и от други големи търговци на едро, за да може да оцени темповете на покачване на цените.

Още: КЗК е установила бързо покачване при цените на горивата: Какво следва?

След обрат около Иран: Цената на петрола премина психологическа граница

Цената на петрола нарасна отново и сорт Брент пак премина границата от 100 долара за барел. Възобновиха се опасенията за доставките, след като Иран отрече да е водил преговори със САЩ за прекратяване на конфликта в Персийския залив, опровергавайки думите на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че скоро може да бъде постигнато примирие.

След еврото: По 700 млн. лева на ден са внасяни в банките у нас

Средно по 700 млн. лева на ден са били внасяни по сметки и обменяни в търговските банки у нас през първия месец от приемането на еврото, като в отделни дни сумата е достигала близо 1 млрд. лева дневно. Това съобщи главният секретар на Асоциацията на банките (АББ) в България Джеймс Йоловски по време на банкова конференция.

След еврото: По 700 млн. лева на ден са внасяни в банките у нас